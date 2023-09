Dos concursantes, las primeras en abandonar 'El conquistador': "No podemos más"

Magda fue otra de las concursantes que también se hizo daño en la prueba del trampolín. Aunque se quejó de un dolor en la espalda, la concursante dejó una imagen impactante, pues con el impacto se hizo sangre en la barbilla.

Los servicios médicos no la atendieron de inmediato, como a Perla, dado que aseguró que podía continuar. Participó en el juego de inmunidad, y luego comenzó a quejarse. "Tengo una carga que es mi dolor", repetía continuamente poniendo nerviosas a sus compañeras.

"Si no me voy es por mis compañeras", decía Magda. Mar, su pareja y con quien competía en conjunto, intervino en la asamblea: "No quiero provocarle nada -de dolor-, pero me comprometo a no rendirme".

A Joana no le queda otra que dar un discurso y mostrarse como una capitana de armas tomar. ¿Qué os parece? #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/XIDhgBpJFE — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 12, 2023

Julián Iantzi y Raquel Sánchez Silva no comprendían la situación. "Si crees que su salud está comprometida, no entiendo por qué no abandonáis", le dijo el presentador.

Antes de comenzar la prueba de eliminación, la pareja finalmente abandonó el concurso: "No podemos más, son muchos días". "Si no hubiera tenido mala suerte, seguiríamos", aseguró Magda achacando el problema a su caída.