El médico de 'El conquistador' le da una mala noticia a Perla tras su aparatosa caída: "No puedes continuar"

Perla, una de las concursantes de El conquistador, sufrió durante la primera prueba de inmunidad una aparatosa caída desde un trampolín de 15 metros, por la que tuvo que ser atendida por los servicios médicos tras quejarse de fuertes dolores.

Julián Iantzi fue a visitar a la concursante al hospital donde le estaban realizando las pruebas pertinentes. "Me acerqué al trampolín y me tiré sin pensar", le explicó Perla al presentador sobre la caída.

"No quiero irme. No estoy para irme, aunque a lo mejor sí", decía sobre la duda que aún tenía sobre su permanencia en El Conquistador. El doctor Peguero llegó a la habitación para darle la noticia: "Dadas tus condiciones no puedes continuar en el concurso".

Perla tiene que abandonar el programa. Empezamos fuerte. Lo sentimos Perla😔 #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/694H0J9Egi — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 12, 2023

La mujer no se tomó bien la noticia, aunque sabía que era por su bien. Las lágrimas y el llanto fueron inevitables. "Soy una desgraciada", repetía. Perla pertenecía al grupo Atabey. "Ojalá gane una verde", decía sobre sus compañeras.