Jorge Javier Vázquez, en 'Cuentos Chinos': "Me parece un milagro llegar al segundo programa"

Jorge Javier Vázquez quiso hacer un repaso del estreno de Cuentos Chinos en Telecinco el pasado lunes: "Después de la entrega de ayer, me parece un milagro llegar al segundo programa. A lo mejor este martes le encontramos un poco de sentido al formato".

El espacio de Mediaset recibió en su segundo día de emisión a Bárbara Rey, que se sometió a las preguntas del presentador sobre uno de sus temas estrella: Su relación con Juan Carlos I.

Bárbara Rey, en 'Cuentos Chinos'. MEDIASET

"Solo soy la reina de mi casa, nunca he sido republicana, pero lo voy siendo...", admitió la invitada. "¿Le has costado dinero a los españoles por tu historia con el emérito?", le preguntó Jorge Javier.

Bárbara Rey le contestó: "No, no le he costado dinero a los españoles, al contrario, me ha costado a mí". Eso sí, la vedette señaló que "estaría muy bien que, estos momentos, estuviera reinando. A Felipe VI le pueden las circunstancias".

El conductor del programa de Telecinco también le preguntó por la reina Sofía: "Ha sido muy buena reina y ha aguantado mucho por el futuro de su hijo. Es muy inteligente", contestó.