Un curso más, Laura Escanes vuelve a ponerse frente a los micrófonos. Y es que la influencer ha informado este martes que su pódcast, Entre el cielo y las nubes, tendrá nueva temporada en la plataforma Podimo.

La catalana, de 27 años, ha dado la noticia a través de una publicación en Instagram. "Segunda temporada. ¡Allá vamos! Muy pronto", ha escrito junto a un vídeo promocional en el que ha tirado de humor para hablar de algunas polémicas a las que ha tenido que hacer frente en este tiempo.

Escanes aparece en el clip junto a una mujer a la que presenta como "una señora" y que le hace una serie de preguntas incómodas. "Vamos, Laura, dame una polemiquita, anda", arranca diciendo esta.

La mujer le dice a la modelo que le hable de la mala experiencia que vivió después de que publicaran fotografías de ella desnuda manipuladas con inteligencia artificial.

"Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA -inteligencia artificial-. Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre: el cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan", denunció el pasado mes de agosto la joven.

Además, en el anuncio del pódcast también se hace mención al supuesto audio de WhatsApp del que Escanes lleva años desvinculándose. En la grabación, muchos dicen que esta aparece chillando a su exnovio. Sin embargo, la influencer niega que sea ella, aunque tengan una voz similar.

"No sé qué hago aquí, en este pódcast. Yo tengo el mío y ahora estrenamos temporada", dice al final de la conversación la influencer, que en la primera temporada del programa habló con personalidades como Paula Gonu, Verdeliss, Violeta Mangriñán o Sindy Takanashi.