'Y ahora Sonsoles' ficha a Colate como corresponsal desde Miami: "Mi sueño profesional es hacer televisión"

Y ahora Sonsoles tiene un nuevo reportero. Y es que el programa de Antena 3 ha fichado a Nicolás Vallejo-Nájera, más conocido como Colate, como su corresponsal desde Miami.

El espacio se lo ha propuesto después de una incómoda entrevista a la celebrity. Y es que el magacín presentado por Sonsoles Ónega le ha preguntado insistentemente por Paulina Rubio, su exmujer.

No obstante, la charla ha tenido un final feliz cuando la presentadora le ha ofrecido un puesto de trabajo: "¿Quieres ser corresponsal de este programa en Miami?". "¡Qué ilusión!", ha expresado.

"Este señor va a dar todas las exclusivas habidas y por haber en este programa que lleva mi santo nombre", ha lanzado entonces la presentadora.

"A pesar de que no me gustara que me siguiera la prensa, mi sueño profesional es hacer televisión, donde he trabajado toda la vida", ha expresado Colate.