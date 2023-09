Nuevas declaraciones de la mujer con la que estuvo Daniel Sancho tras el crimen: "Por cómo hablaba, yo entendí que estaba soltero"

Y ahora Sonsoles ha emitido este martes la segunda entrevista a la mujer que estuvo con Daniel Sancho después de que cometiera presuntamente el crimen del asesinato a Edwin Arrieta. En dicha parte, la entrevistada asegura que el chef no habló de ninguna pareja.

Después de varias horas con las dos amigas, el hijo de Rodolfo Sancho se abrió con ellas y habló de su situación sentimental. "Decía que era muy cariñoso y que era el primero de su grupo de amigos que se iba a casar", ha detallado la entrevistada.

"Por cómo hablaba, yo entendí que estaba soltero, pero me dijo que estuvo con su exnovia en las Seychelles y en otros sitios y que era agradable tener una compañera de viaje. Y por lo que pude entender, él quería estar emparejado, le encanta", ha especificado.

No obstante, no habló de ninguna relación actual: "No hablaba de una novia o alguien...". Así, Daniel Sancho no le mencionó ninguna relación, ni de su presunta novia, ni de Edwin Arrieta.