La amenaza de las novatadas vuelve a las universidades de Madrid: les piden un vídeo sexual y que ellas lleven un moño

Este curso es el segundo en el que los estudiantes tienen prohibidas las novatadas. Los colegios mayores y universidades de Madrid se han blindado con nuevas normativas y protocolos para tratar de evitar este tipo de acciones. Sin embargo, algunos se resisten a que este tipo de comportamientos formen parte del recuerdo y continúan organizándolas. Es lo que está ocurriendo en la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) y sus residencias. De hecho, este sábado y domingo han programado dos quedadas, una cada día, entre alumnos de primer y segundo curso para llevarlas a cabo.

Todavía no han concretado hora, pero sí el lugar. Será cerca del Air Sport Club, en Los Ángeles de San Rafael (Segovia). Además, han puesto un requisito indispensable para poder participar: mandar un vídeo de presentación "para que se guarde". Es decir, no pueden utilizar la opción que permite que solo se pueda visualizar una vez.

Están pidiendo a los alumnos que se graben diciendo su nombre, edad, ciudad, carrera, pose sexual y el "lugar más raro donde has echado un polvo". Es la exigencia que hay para estar en el grupo de Whatsapp que han creado y en el que informan de los detalles de las quedadas. "Si no lo envías, serás eliminado del grupo", escriben en la descripción de este chat.

Los creadores de este grupo aseguran que "no es obligatorio participar". Sin embargo, para poder acudir al botellón del sábado y a las novatadas del domingo, es imprescindible enviar el vídeo de presentación que piden. En caso de no hacerlo y asistir, "tendremos que hacerlo en persona", explica un estudiante que está dentro de este chat, pero que no quiere desvelar su identidad por miedo a que pueda sufrir algún tipo de represalia.

Se espera que acudan cerca de un centenar de estudiantes, la mayoría de ellos residentes en los colegios mayores de la UAX. Lo tendrán que hacer vestidos de blanco, para poder manchar la ropa, según indican los organizadores. Además, las chicas deberán ir sin maquillaje y con moño. En caso de no cumplir con estas exigencias, amenazan con "consecuencias".

Protocolos en los colegios mayores

Aunque la Ley de Convivencia, más conocida como 'ley antinovatadas', entró en vigor el año pasado, para los colegios mayores y las universidades de Madrid este es un curso clave en lo que respecta a las bromas que gastan a los nuevos estudiantes. El motivo es la polémica que generaron los cánticos sexistas que se lanzaron desde el centro Elías Ahuja. Por este motivo, han implementado y actualizado los protocolos y las normativas para hacer frente a este tipo de comportamientos.

Entre los que han puesto en marcha este tipo de mecanismos se enmarca Resa, una operadora de residencias que cuenta con 9 centros en la región. Uno de ellos pertenece a la Universidad Alfonso X El Sabio, donde se están organizando las novatadas.

Allí han establecido un nuevo Protocolo Antiacoso, que incluye medidas preventivas, cautelares y disciplinarias para residentes, empleados y proveedores. También han puesto en marcha un canal de denuncias anónimo, a través del que los estudiantes pueden comunicar cualquier irregularidad sin desvelar su identidad. Esta denuncia pasaría por un juicio de idoneidad, se trasladaría al Comité Ético de Resa y se abriría un expediente de investigación interna.