Este martes, El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha restado un año la pena de prisión a Ángel Boza, uno de los cinco condenados de La Manada. En aplicación de la ley 'solo sí es sí', la condena por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 baja de 15 a 14 años.

Todo es mentira ha conectado con Teresa Hermida, la abogada de la víctima, quien ha dado su opinión sobre dicha rebaja: "Me parece una verdadera barbaridad. Lógicamente, no nos lo esperábamos. Podíamos prever que pasara, pero no esperábamos esta resolución".

En cuanto a cómo está la víctima, la abogada ha expresado: "He podido hablar con ella esta mañana. Yo me he enterado por los medios de comunicación y quería que ella se enterara por mí. Ella se encuentra muy triste, con mucha pena y muy desilusionada y decepcionada. Decepcionada con todo".

"Han bajado la pena a uno de sus agresores cuando ella pensaba que estaba íntegramente protegida", ha matizado la abogada en el programa de Cuatro.

"Se siente desprotegida, ella está pensando y considera que una ley que le protegía a ella, que nació para protegerla a ella y a víctimas como ella, ahora mismo considera que está protegiendo a su agresor", ha manifestado.

Risto Mejide se ha despedido de la jurista dándole un mensaje para ella: "Trasládele nuestro apoyo y nuestro abrazo a la víctima, por favor. Y muchas gracias a usted por intervenir en directo"