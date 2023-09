Isabel Díaz Ayuso confiesa a Vicky Martín Berrocal si perdonaría una infidelidad: "No he visto contestación más rápida"

Vicky Martín Berrocal ha estrenado su primer programa en Podium Podcast, A solas con, y lo ha hecho con Isabel Díaz Ayuso como invitada. Y la diseñadora no se ha cortado a la hora de preguntar, pues han repasado desde su labor como política a sus experiencias con el amor.

"¿Has sufrido en el amor?", le ha preguntado la diseñadora. "¿Yo? Pero sin parar. Y además volvemos a caer", ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Como somos pasionales, esto va contigo y te va a pasar toda tu vida. Luego lo veo con perspectiva y celebro que, a pesar de los disgustos, me he llevado grandes alegrías, satisfacciones y grandes compañeros", ha reflexionado la dirigente. "No podría más que sentirme agradecida porque gente tan buena se haya cruzado en mi vida. Con casi todos guardo amistad".

Aun así, la entrevistada ha sostenido que preferiría tener "una historia de cuento", una pareja para toda la vida, pero la vida no le vino así. "Miro las parejas que llevan años y ojalá pudiera hacer yo lo mismo".

En cuanto a sus gustos, sobre todo valora en un hombre que sea "buena gente" y "tenga curiosidad por la vida, por aprender, leer, ver y crecer". Y, haciendo gala de sus ideas más que claras, también ha sido tajante cuando Vicky Martín Berrocal le ha preguntado si perdonaría una infidelidad.

"No", ha contestado Isabel Díaz Ayuso antes de que la estilista terminara de formular la cuestión. "No he visto contestación más rápida", ha comentado entre risas la presentadora, quien también ha sostenido que no perdonaría algo así.

"Así que mejor que no me lo cuenten", ha opinado la presidenta de la política. "Ni me lo planteo y ya está".