ERC, PNV y Bildu piden en la Eurocámara un "marco legal" para "proteger" el derecho de autodeterminación en toda la UE

Un grupo de eurodiputados de ERC, PNV y Bildu han lanzado, o han puesto sobre la mesa, una propuesta de regulación europea para "proteger" el derecho de autodeterminación, con la idea de que se cree un "marco legal" a nivel de toda la UE en lo que ellos considera un "ejercicio democrático". Jordi Solé (ERC) e Izaskun Bilbao (PNV) forman parte del Self-determination Caucus, un foro preparado precisamente para la puesta en marcha de la iniciativa, presentada este martes en Estrasburgo y que, reconocen, todavía se encuentra en la casilla de salida y sigue sujeta al debate "académico y político" que se dará en los próximos meses.

La propia Bilbao aseguró en rueda de prensa que "el objetivo es proponer un mecanismo democrático para garantizar la igualdad de toda la ciudadanía europea en el ejercicio de su derecho de autodeterminación en la UE", algo que, añadió, en el año 2014, quedó plasmado en el Manifiesto de Estrasburgo. Esta propuesta, asimismo, llega solo un día después del pinchazo del independentismo catalán en la Diada.

La eurodiputada del PNV, eso sí, recordó que esta fue la segunda propuesta más apoyada por la ciudadanía en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (celebrada en 2021), aunque no se incluyó en las conclusiones. "Los ciudadanos no le tienen miedo a la democracia y por eso sigue la idea en pie", sostuvo, y continuó diciendo que el objetivo es "patrocinar soluciones y prevenir conflictos territoriales porque no son solo cuestiones nacionales; son conflictos europeos; ponen en juego derechos y libertades fundamentales de toda la ciudadanía europea".

Para Bilbao, son cuestiones que fectan a la UE en su conjunto y "a la calidad de nuestra democracia", mientras que el Estado de derecho se resiente "cuando se dan respuestas penales", aunque no mencionó explícitamente el caso del 1-O y del procés catalán. Así, la eurodiputada sostuvo una parte importante a nivel legal. "Hemos hecho una propuesta que tenga encaje en los Tratados; no es necesario cambiarlos".

Por su parte, Jordi Solé también se mostró optimista con esta cuestión, que todavía está en sus primeros pasos. "Estamos convencidos de que la UE tiene un papel que jugar en estos procesos. La gente tiene que ser escuchada y la negociación tiene que ser posible con garantías", expresó el eurodiputado de ERC, para quien "la autodeterminación no es un asunto interno de los Estados miembros" sino que tiene una perspectiva europea. "Todo va sobre el ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos europeos", sentenció.

"El resultado de estos procesos tendría que tener un efecto sobre el proyecto europeo", argumentó, por lo que, dijo, "tiene que haber un marco legal para asegurar que estos procesos se dan, con la UE como mediadora si este no se respeta en los Estados miembros".

En ese sentido se pronunció Elisenda Casanas, una de las académicas encargadas de redactar la propuesta. "Ahora mismo no hay un mecanismo para reaccionar cuando esto pase (en el derecho europeo), y queremos poner el foco en la negociación y en procesos consensuados" porque, añadió, esa sería "una manera de normalizar estos procesos, con el reconocimiento de una dimensión UE de estos procesos".

Asimismo, incidió en que "este ejercicio es totalmente compatible con el derecho europeo y con los Tratados, así como con las tradiciones democráticas de los países miembros". De igual forma habló otra de las ponentes, Zelai Nikolas. "El reglamento establece unas garantías para que esto se realice de acuerdo a los principios y los valores europeos", sostuvo. Y la propuesta incluye la idea de "mantener la ciudadanía europea durante todo el proceso y con un tiempo marcado mientras las instituciones se pronuncian". Reconocen, eso sí, que este tipo de conflictos "son complejos" y quieren, terminan, "dotar a la UE de las herramientas para abordarlos". Ahora la idea es que la propuesta llegue al Consejo durante la presidencia española, que acaba en diciembre.