Darling Arrieta, hermana de Edwin, en 'Mañaneros': "No concibo cómo alguien puede asesinar de esa manera a un amigo"

Desde que Daniel Sancho confesó el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, muchos han sido los interrogantes en torno a un caso que muchos han considerado que estaba premeditado. Así, han sido varias las ocasiones en las que los medios de comunicación han podido hablar con los familiares del español.

Sin embargo, la familia de Edwin Arrieta había preferido mantenerse al margen de los medios hasta que, este martes, Darling Arrieta, hermana del cirujano, ha visitado el plató de Mañaneros (La 1) para comentar cómo se encuentra su familia en estos momentos.

Así, en primer lugar, Darling ha destacado que, pese a que ella era la hermana mayor, siempre comentaba con su hermano cualquier detalle acerca de su vida: "Hasta para hacer un viaje yo me comunicaba con mi hermano". Además, la mujer ha explicado que Edwin hablaba con ella y con sus padres todos los días por lo que, al no tener noticias de él durante su viaje a Tailandia, saltaron todas las alarmas.

"Si mi hermano no fuera una persona que hablaba con nosotros todos los días, quizá no hubiera un sospechoso, un detenido", ha explicado Darling que, además, ha explicado cuándo supo que algo que no iba bien: "Constantemente, yo le mandaba mensajes en Whatsapp y le llegaron hasta las 13:05 horas. Después ya no". Además, la mujer ha apuntado que hubo un momento en que, de pronto, Edwin recibió todos los mensajes de golpe, pero luego dejaron de llegarle los mensajes de nuevo: "Yo no dormí. Pasé toda la noche llorando pidiendo a Dios y a la Virgen que a Edwin no le hubiese pasado nada".

"Una amiga me dijo que Edwin se había ido con amigos españoles, revisé los seguidores españoles de mi hermano en Instagram y lo encontré a él (Daniel Sancho). Le escribí y mi dijo que había estado con mi hermano la tarde anterior en la playa, pero que le había perdido el rastro. Me dijo que se iba a duchar e iría a la comisaría. Dos amigas más empezaron a preguntarle. Una de ellas habla muy bien inglés y empezó a llamar a los hospitales, las comisarías... Entonces, le dijeron que Edwin Arrieta estaba detenido", ha agregado la hermana del fallecido.

"Me dijeron que lo único que habían encontrado era un cadáver"

Pese a esto, Darling ha destacado que pidió a la Cónsul colombiana "que no dejaran salir a esta persona de Tailandia hasta que apareciera mi hermano porque yo sospechaba de él". "Yo soy muy creyente y fui al oratorio. Me llamaron y me dijeron que habían hecho un barrido por hospitales y comisarías de Policía de Tailandia y que Edwin no aparecía. Me dijeron que lo único que habían encontrado era un cadáver, yo pregunté si era mi hermano y la chica se quedó callada, por lo que supe que sí era él".

Asimismo, cuando Darling llegó a casa de sus padres, su madre le preguntó si sabía algo del paradero de su hermano, a lo que la mujer respondió que no lo habían encontrado, pero sí habían hallado un cadáver: "Mi madre me dijo: 'Mi hijo está muerto, a mi hijo me lo han matado'". Por la mañana, ya empezó a salir en televisión que mi hermano era el cadáver que habían encontrado en esas condiciones".

Por su parte, Jaime Cantizano, presentador de Mañaneros, ha preguntado a Darling Arrieta por qué cree que Daniel Sancho reaccionó así: "La verdad, no lo sé. No concibo cómo una persona puede asesinar a un ser humano y más siendo su amigo. Le asesina y no conforme con eso, hace lo que hace y, no conforme, lo descuartiza. Y, no conforme, tira sus partes como si fuera un papel. A veces le doy vueltas y yo no sería capaz de encontrar un animal muerto y descuartizarlo".

"Somos personas normales, sencillas, con valores. Dejen que la Justicia tailandesa haga su trabajo"

Darling también ha querido hacer hincapié en cómo los medios españoles han tratado el caso y las valoraciones que, en un principio, se hicieron del cirujano: "Dijeron que Edwin era un mafioso, que venía de una familia de narcotraficantes peligrosos. Mis padres son personas sencillas, yo ni siquiera fumo. Somos personas normales, sencillas, con valores. Mis padres son trabajadores y se sacrificaron por darnos una educación a mi hermano y a mí". Además, la mujer ha señalado que cree que la información maliciosa respecto a su familia partió de los familiares y amigos de Daniel Sancho.

"Se han dicho muchas cosas sobre mi hermano y nos han puesto por el suelo tanto a él como a mi familia. Me ha dolido que dijeran que era un narco, peligroso, que tenía a esta persona secuestrada, coaccionada... No se han puesto a mirar que esto es una familia destrozada, unos padres a los que les han quitado a su hijo y no han podido darle cristiana sepultura. Si no quieren hablar bien de mi hermano o de mi familia, no hablen. Pero, por favor, no hablen mal. Dejen que la Justicia tailandesa haga su trabajo", ha recalcado Darling Arrieta.

De la misma manera, la mujer ha apuntado que la familia de Daniel Sancho no se había puesto en contacto con ella ni con sus padres en ningún momento: "Nosotros no tenemos nada en contra de su mamá ni de su papá. Son unos padres que están sufriendo, igual que los míos. Independientemente de lo que haya hecho su hijo, son padres que están sufriendo y si quieren ir a mi casa, nosotros los recibimos".

"Yo les diría que ellos están sufriendo y es lógico que quieran sacar a su hijo libre, pero también se tienen que acordar de que hay unos padres al otro lado del charco, de la tercera edad, que también sufrieron. Ellos pueden ver a su hijo a través de una cabina, de un teléfono... pero mis padres no. Mis padres no pueden volver a escuchar la voz de su hijo", ha agregado Darling.

"En mi celular ya no va a sonar 'Edwin Hermanito' llamando"

De igual forma, Darling ha destacado que ni ella ni su familia tienen ninguna necesidad de viajar a Tailandia: "No tenemos abogado allí, tenemos un abogado que es Dios, que es quien nos defiende en Tailandia. Yo creo en la Justicia tailandesa, creo en su Policía y en sus jueces. Confío en el que el crimen de mi hermano no quede impune y que esa pena se pague en Tailandia. El crimen no se cometió en España, sino en Tailandia y debe ser juzgado con las leyes tailandesas".

Respecto a si sería capaz de perdonar a Daniel Sancho, Darling Arrieta ha destacado: "Mi dolor todavía no da como para yo mandarle un mensaje a él. En estos momentos, no creo que yo le pueda decir 'te perdono'. Estoy esperando a que Dios sane mis heridas, haga su obra en mí y yo poder decirle 'te perdono'. Nosotros, en estos momentos, estamos muy dolidos. Creo que siempre vamos a tener ese dolor, ese vacío por mi hermano".

"En mi celular ya no va a sonar 'Edwin Hermanito' llamando. Saber que fue tan lejos, en otro continente, con leyes diferentes... Saber cómo sucedió, si mi hermano sufrió, si cuando lo estaba degollando mi hermano estaba vivo...", ha finalizado Darling, sin poder contener las lágrimas. Así, Cantizano ha puesto fin a la entrevista deseando que la familia del cirujano pueda enterrar cuanto antes los restos de Edwin.