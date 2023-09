Jorge Javier Vázquez regresó este lunes a la televisión tras meses de baja, y lo hizo con Cuentos chinos, un nuevo programa con el que compite directamente con El hormiguero. Pablo Motos duplicó la audiencia de Telecinco, pero el formato solo acaba de empezar y muchos son los que confían en el catalán para revivir los datos de la cadena. Incluso una de sus grandes detractoras, Alba Carrillo.

El presentador criticó cómo ha sido la televisión este verano, pues asegura que le ha parecido aburrida, algo que cambiaría él con su llegada. Algo con lo que coincide la modelo, tal y como ha declarado en su cuenta de Instagram.

"La nueva temporada me tiene como si estuviera viendo un partido de tenis", comentó, haciendo referencia a Antena 3 y Telecinco, a la que describió como "antigua cadena gloriosa, actual cadena triste".

"He visto un poquillo de Cuentos chinos, que la verdad, me esperaba más de Jorge Javier, porque, aunque hay cosas de él que no me gustan, sigo pensando que la tele está en sus manos. Si no la salva él, no la salva nadie", comentó el exrostro de Mediaset, que tiene demandada a la cadena y las productoras de Ana Rosa y Sálvame por "despido improcedente".

Lo cierto es que la exconcursante de GH VIP y su madre, Lucía Pariente, han tenido varios enfrentamientos con Jorge Javier Vázquez, tanto en televisión como en los juzgados. Aun así, esto no ha hecho que Alba Carrillo deje de darle valor al de Badalona como profesional.

Además, la modelo aseguró que nota los cambios ideológicos que tiene Telecinco conforme pasa el día: "Cómo pasan de azulismo extremo por la mañana a rojismo extremo por la noche, por más que quieran hacerse los neutros".

En cuanto al presentador de Cuentos chinos, asegura que "le esperaba más combativo", pues ella creía que el nombre del programa aludía a Ana Rosa Quintana, que es de Usera y recientemente dijo que ahora el barrio se había convertido en Chinatown. Y, en realidad, el conductor le tendió una mano y le ofreció que acudiera al programa como entrevistada.

"Le he visto como muy neutro. Es verdad que estoy de acuerdo con que la televisión ha estado aburridísima", añadió. "Pongo ahora la tele y no sé qué cadena estoy viendo, me ha pasado este verano. Porque les falta firma", opinó, en referencia a los colaboradores que pasan por los distintos canales. "Si es que la opinión de esta persona ya la he oído 15 veces en distintas cadenas".

"Como espectadora echo en falta un poquillo de creatividad, tanto en los personajes como en los contenidos, porque es como lo mismo todo el rato", reflexionó y, después, alabó a Sonsoles Ónega. "¿El match point sabes quién se lo lleva? Mi Sonso, que es una genia, la amo y refleja perfectamente en su trabajo cómo es ella como persona".