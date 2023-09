Feijóo denuncia que solo habrá Gobierno "si Puigdemont quiere" y propone a Sánchez "pasar página del independentismo"

"Sánchez no puede ser presidente si Junts no se lo hace " y solo habrá Gobierno, o en su caso repetición electoral, "si Carles Puigdemont quiere". De este modo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no solo ha querido demostrar la influencia que tiene a día de hoy un prófugo de la justicia sobre el futuro de España sino que ha cargado contra el presidente en funciones por posiblemente ceder ese poder al independentismo "por su obsesión con el poder".

Frente a esta situación, Feijóo ha vuelto a ofrecer a Pedro Sánchez un gobierno del PP de dos años con seis pactos de Estado para evitar el bloqueo y "pasar página del independentismo". Porque si bien Sánchez depende de los votos de Junts para ser investido, el popular considera que las calles de Barcelona mostraron este lunes que el movimiento soberanista está en sus horas más bajas por la baja participación en las manifestaciones. "Nunca jamás el Gobierno de España dependió menos del independentismo", ha lanzado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

Claro que, consciente de que Sánchez busca y necesita los siete apoyos de Junts, Feijóo ha puesto en valor que si él aceptase lo que podría aceptar Sánchez, el presidente sería él. Es decir, que si Feijóo se abriera a negociar una amnistía podría llegar a la Moncloa a finales de mes. No obstante, el popular ha vuelto a cerrar la puerta a este perdón "en favor de una élite política".

Asimismo ha salido en defensa de sus "excompañeros socialistas" a quienes Sánchez "ha borrado de la faz de la tierra para salvarse él". Así, Feijóo ha lamentado que Sánchez haya "quemado al PSOE" y haya "perdido su poder territorial" en ayuntamientos, diputaciones y cabildos.

Con el objetivo de que "los tres únicos presidentes socialistas -García Page, Barbón y Chivite- manifiesten si consideran asumible que haya un trato asimétrico entre españoles y los ciudadanos puedan comprobar si están del lado de los once jefes de Gobierno autonómicos del PP a favor de la unidad de España", Feijóo forzará una votación en el Senado para intentar retratar a los socialistas.