Violeta Mangriñán denuncia el racismo de sus seguidores hacia Fabio Colloricchio: "Que mis hijas se parezcan a él para mí es un honor"

Después de que Violeta Mangriñán admitiera que se siente extremadamente cansada, por lo que ha tenido que cancelar todos sus compromisos profesionales, debido a los efectos de su segundo embarazo, la influencer ha estallado contra los ataques racistas que, señala, está recibiendo su pareja, Fabio Colloricchio.

Y es que la valenciana ha defendido a capa y espada a su chico de un comentario de un seguidor que en se ha referido despectivamente al artista como "machupichu".

"Espero que Gia no salga fea, como tu pareja machupichu", ha comentado este internauta, un comentario que ha hecho responder a la propia Violeta, que, de paso, ha abierto un importante debate en redes sociales sobre el racismo en la actualidad.

"Dirán que no, pero, lamentablemente, el racismo en España existe. No considero que seamos un país racista. Yo soy española y no solo no lo soy, sino que lo repudio con todas mis fuerzas. Simplemente hay personas que no deberían existir; ni en España ni en ninguna parte del mundo", ha escrito la influencer.

"Mi pareja, 'machupichu', nació en Italia, por lo que es italiano legalmente. Pasó más años de su vida en Argentina que en Italia, por lo que tiene doble pasaporte. Se siente más argentino que italiano, y a mucha honra. No puedo tener un 'machupichu' más guapo. No lo cambio por ningún otro. Que mis hijas se parezcan a él para mí es un honor", ha detallado, zanjando el tema.