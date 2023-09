Así ha sido la trayectoria de Rels B, una estrella del rap y el hip hop en España

El hip hop y el rap español tienen entre sus referencias a Daniel Heredia Vidal, conocido artísticamente como Rels B, un cantante y compositor en el género patrio.

Nacido en 1993 en Palma de Mallorca, Rels B es considerado actualmente una de las estrellas más grandes dentro de su estilo musical en España y Latinoamérica.

Y es que el artista es de la remesa de la generación que ha abierto en los últimos años las puertas a la música urbana en España. Así, junto a Rosalía, C. Tangana, Nathy Peluso y Bad Gyal, el mallorquín llena tanto escenarios como las plataformas de streaming.

Pero el artista comenzó como productor antes de lanzar sus propios sencillos. Ya en 2014, Rels B se adentró en la industria musical con su primer EP: Change Or Die. El álbum contenía siete temas, destacando entre ellos el homónimo al disco, 'On Air' y 'Rock You'.

Gracias a su éxito, solo un año después, en 2015, estrena su EP Player Hater, formado por ocho temas, como 'Dont Tell My Mama', 'Word Up', 'Big Planp>, 'Hood Girl' y 'Palm Tree', los cuales alcanzaron un gran éxito en redes y millones de reproducciones en YouTube.

La eliminación de sus temas con Dollar

El éxito de Rels B fue cada vez a más, incluso los videoclips del artista fueron causando un gran impacto, pero a mediados de 2016 el mallorquín sorprendió a sus fans eliminando gran parte de los temas que compartía con el artista urbano Dollar.

El propio Rels B aseguró que fue una decisión de su excolega, e insistió en que él no olvidaba su pasado y se mantenía humilde dejando a un lado el éxito.

Ese año, el artista de hip hop lanzó su disco Boys Don't Cry, con doce canciones, y en 2017 se embarcó en un proyecto audiovisual junto a Indigo Jams.

Bajo este, Rels B estrenó 'Nueva generación', 'A solas', 'Lord Forgive Me' y 'I Know'. A continuación, llegó uno de sus temas con más reproducciones: 'Rock and Roll', y después de muchos más sencillos, el artista de hip hop lanzó el álbum Happy Birthday Flakko en 2019.

Rels B y sus colaboraciones con Nathy Peluso, Duki, Nicky Nicole y Aitana

En cuanto a las colaboraciones más aclamadas del artista, cabe destacar los temas 'Cuando quieras' y 'No se perdona', lanzados junto a Nathy Peluso en 2020. Ese mismo año el mallorquín se unió a Duki y Alemán para publicar Aleluya.

Entre tema y tema en solitario de este 2023, Rels B ha sorprendido con dos colaboraciones más. Y es que el artista urbano ha colaborado con Nicki Nicole en la canción 'Qué les pasa conmigo?', mientras que se ha dejado ver con Aitana en el single 'Miamor'.