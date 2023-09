Félix Gómez, un actor reconocido de series patrias, es uno de los fichajes de la temporada 14 de La que se avecina. Por su reciente estreno, el intérprete ha visitado Así es la vida para hablar de la serie y su propia experiencia.

"La primera vez que me lo ofrecieron les dije que no", ha confesado nada más comenzar la entrevista con Sandra Barneda. El intérprete ha expresado lo que sintió con la petición: "Fue por miedo, porque no me atrevía".

Por esta línea, ha explicado: "Yo venía de un código muy distinto, el del drama y el thriller. Y la serie llevaba trece temporadas de éxito, por lo que pensaba que no iba a saber hacerlo y que se iban a dar cuenta de que era un mal actor".

Félix interpreta a un fotógrafo de moda y sexy en la serie de Alberto Caballero. "Ya me han bautizado como el 'follógrafo'", ha dicho entre risas. En cuanto a ganarse su hueco en una serie tan larga, ha expresado: "Parecía que la serie volvía a comenzar, así que había muchas ganas e ilusión".

Por otro lado, el actor ha hecho un spoiler contando que participará también en la próxima temporada de la serie. Por esta línea, Félix Gómez ha contado que ha sido presidente de su comunidad durante cuatro años: "Mis juntas de vecinos son mejores que las de la serie".