Luis Rubiales ha renunciado a su puesto como Presidente de la Real Federación Española 20 días después de que asegurara en una rueda de prensa que no iba a dimitir. De ello se han hecho eco hasta los medios internacionales.

Este lunes, Todo es mentira también ha abordado la noticia, y Risto Mejide ha dedicado unas palabras al ya expresidente de la federación: "A mí me sorprenden dos cosas. Uno: que no lo hiciera el viernes si sabía que iba a dimitir. Qué pasa, ¿que quieres cotizar dos días más?".

"Y dos, que lo hiciera en una cadena extranjera, que no haya tenido los arrestos de plantarse delante de este programa o cualquiera en este país", ha continuado su crítica. "Sabe que llevamos días hablando de él y con muchísima información", ha lanzado el publicista.

Tras emitir las imágenes de Luis Rubiales dimitiendo, el presentador ha continuado dando su opinión: "Tengo la teoría de que si un extraterrestre viniera y viera esa entrevista, pensaría que dimite por la 'presión feroz' que ha sufrido, que pobre tío".

"Pensaría que qué malo ha sido todo el entorno con él, que al final tiene que dimitir. Un hombre que ama a su familia, que ama el fútbol español. Esa es la conclusión que uno sacaría viendo esa entrevista si no supiera nada más", ha insistido.

"¿Cuál es el problema? Que sabemos todo lo demás. Que no tiene que dimitir por esa 'presión feroz' a la que hace referencia", ha dicho, contundente. "A mí me hierve la sangre", ha expresado Mejide.

Por último, el publicista ha lanzado: "Hay una cosa que siempre he dicho. Al margen de las equivocaciones que uno pueda tener, yo respeto a la gente honesta, a la gente de verdad, a la gente que no se esconde. Lo que no puedo tolerar es la hipocresía. Y en este caso, lo siento mucho, me parece un acto hipócrita como pocos he visto en televisión".