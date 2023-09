Sumar intenta calmar las aguas en su grupo del Congreso tras el enfado de Podemos e IU con Díaz por excluirles de la portavocía

Sumar intenta ordenar las piezas del complejo rompecabezas que promete ser su grupo parlamentario en el Congreso. Este miércoles, la coalición que lidera Yolanda Díaz tratará de cerrar su normativa de funcionamiento en la Cámara Baja, así como el reparto de los cargos parlamentarios que le corresponden. Y lo hará cuando en el grupo parlamentario de Sumar ya se han producido las primeras grietas, puesto que Podemos e IU han mostrado públicamente su malestar por haber sido excluidos del reparto de portavocías adjuntas, lo que —consideran— les restará visibilidad y les impedirá, por ejemplo, presentar iniciativas parlamentarias sin contar con el beneplácito expreso de Díaz.

El grupo de Sumar mantendrá el miércoles dos reuniones en el Congreso: una que capitaneará la propia Díaz con todos los parlamentarios, y una segunda en la que habrá representantes de los distintos partidos que conforman Sumar para tratar de cerrar los flecos que aún faltan para definir el funcionamiento del grupo. No obstante, el grueso de la estructura ya está decidido desde la semana pasada: la portavoz de Sumar en el Congreso será Marta Lois, mano derecha de Díaz, y el secretario general del grupo será Txema Guijarro, exdirigente de Podemos y también muy próximo a la líder de Sumar.

La polémica, no obstante, se ha producido a raíz del reparto de portavocías adjuntas del grupo parlamentario. Todos los partidos de Sumar daban por hecho que Díaz iba a colocar en los puestos principales a personas de su máxima confianza, como así ha ocurrido. Pero Podemos e IU contaban, al menos con mantener cada uno una portavocía adjunta, una figura que, por una parte, hubiera reflejado su peso dentro del grupo parlamentario de Sumar, donde —junto a En Comú Podem, el partido de Ada Colau— son los partidos que más diputados tienen, cinco cada uno, a excepción de los afines a la propia Díaz, que son diez. No obstante, la vicepresidenta ha excluido a ambos partidos de ese reparto.

Tal y como confirmó la semana pasada Sumar, quienes acompañarán a Lois en los puertos de portavoces adjuntos serán Aina Vidal, de En Comú Podem; Águeda Micó, de Compromís; y Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista, que alternará su puesto con el representante de Més per Mallorca, Vicenç Vidal. Este reparto supone entregar portavocías a partidos con uno y dos escaños, como es el caso de la Chunta y Compromís, respectivamente, en detrimento de los dos principales partidos de la coalición Sumar, Podemos e IU. Más Madrid también se queda fuera, pese a que tiene las mismas actas que Compromís: dos.

La decisión ha sentado muy mal tanto en la formación morada como en la federación que lidera Alberto Garzón, que se han quejado públicamente de la misma, aunque con un tono muy diferente. IU lleva varios días planteando la necesidad de reformular este diseño, y este mismo lunes su portavoz, Sira Rego, aseguró que la federación ha remitido a Díaz una propuesta por escrito para que las portavocías adjuntas sean rotatorias y puedan representar alternativamente tanto a los partidos que integran Sumar, en función de su peso en la coalición, como a los diferentes territorios que representan sus diputados.

Podemos, por su parte, se quejó la semana pasada de una decisión que, aseguró su líder, Ione Belarra, supone un "error político" que busca "silenciar a las fuerzas políticas estatales". "Por esa regla de tres, Yolanda Díaz nunca hubiera sido la portavoz de Galicia en Común cuando ella estaba en el grupo parlamentario de Unidas Podemos", recordó Belarra, que aseguró que "Podemos no va a dejar de hacer política". Sin una portavocía adjunta, no obstante, las cosas se les complican a los morados, puesto que no podrán registrar casi ninguna iniciativa en el Congreso sin contar con la firma de los afines a Díaz.

El reparto de las comisiones, clave

Pese a estas quejas, parece muy complicado que Díaz pueda dar marcha atrás en su decisión, habida cuenta de que ya se ha anunciado oficialmente. Fuentes de Sumar, no obstante, abren la puerta a que la ausencia de Podemos e IU en las portavocías adjuntas del grupo parlamentario se pueda compensar ofreciendo a ambos partidos ocupar presidencias en las comisiones del Congreso, los grupos reducidos de diputados que reproducen la estructura de los ministerios y que se encargan de debatir, tramitar y enmendar las iniciativas legislativas que les correspondan en virtud de su área temática.

En la pasada legislatura, los 35 diputados de Unidas Podemos le sirvieron para presidir seis comisiones del Congreso, si bien el reparto entre los partidos para los próximos cuatro años aún no se ha cerrado. Presidir una comisión en el Congreso tiene varias ventajas, aunque la principal es de orden económico y de recursos. Los presidentes de comisión cobran un 50% más que los diputados rasos, 4.716 euros mensuales brutos, lo que en muchas ocasiones beneficia a sus partidos, puesto que buena parte de las formaciones obligan a sus dirigentes a donar una parte del salario a las arcas de la organización.

Pero, además, los presidentes de comisión tienen derecho a designar un asesor —un liberado, en jerga parlamentaria—, algo que es especialmente goloso, en este caso, para Podemos. Los morados han visto drásticamente reducida la cuota de personal que les corresponde por su representación en el Congreso, al haber pasado de ser el partido más importante de Unidas Podemos a tener tan solo cinco de los 31 diputados de Sumar. Y cuanto menos personal tiene un partido, más difícil tiene mantener su visibilidad, ya que estos puestos de asesor sirven para contratar a responsables de diseño, gestores de redes sociales, montadores de vídeo o responsables de prensa, por ejemplo.