Los eurodiputados, en un curso decisivo para la UE: de las dudas con la presidencia española a "no dar ni un paso atrás"

Todavía no se ha acabado el verano tras la ola de calor que ha asolado Bélgica en los últimos días, pero el Parlamento Europeo ha vuelto a la tarea con el primer pleno del curso en Estrasburgo que ha coincidido además con el debate sobre el Estado de la Unión. La presidenta de la Comisión Europea ha hecho balance de lo que conseguido en los últimos doce meses, pero también de lo que queda pendiente en un contexto todavía marcado por la invasión rusa de Ucrania. Este debate, además, ha sido el último de este corte antes de las elecciones europeas del año que viene (del 6 al 9 de junio).

Para España el escenario actual es relevante más allá de la investidura, todavía bloqueada, porque preside el Consejo de la UE hasta el próximo mes de diciembre, precisamente la última presidencia completa antes de la cita con las urnas. La actividad en la Eurocámara va a tomar por tanto velocidad, con una agenda repleta y también muy exigente: Ucrania, el mercado energético, las reglas fiscales, el Pacto Verde o el acuerdo migratorio son algunos de los puntos a tener en cuenta.

Pero, ¿cómo ven el nuevo curso político los portavoces españoles y los eurodiputados? Varios responden a 20minutos desde Estrasburgo:

Iratxe García (PSOE)

"No podemos dar marcha atrás; no puede haber ni un solo retroceso" sobre los logros que se han alcanzado en los últimos meses, explica la líder de S&D, Iratxe García, que hizo hincapié precisamente en esto durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Unión. "Estamos orgullosos de haber marcado una agenda fuerte y de haber fortalecido los valores de solidaridad de la UE", prosigue, recordando las vacunas, la directiva sobre salarios mínimos o el plan de recuperación. Pero, "todavía tenemos que cerrar lo que tiene que ver con el Pacto Verde" porque quedan "por cerrar dosieres como es el de restauración de la naturaleza o el de la ley de calidad del aire".

Pide además finalizar la negociación del pacto migratorio. "La política migratoria no puede ser solo una política de control de fronteras; tiene que ser una política integral, con una cooperación real con los países de origen. La política migratoria es compleja, y no va de poner muros o alambradas como está planteando en estos momentos el PPE; es necesario dialogar mucho y llegar a acuerdos", resumió. En palabras de García, es importante también "fortalecer el pilar social europeo, con medidas que vayan por ejemplo a mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes o la puesta en marcha de una estrategia contra la pobreza con objetivos vinculantes".

Dolors Montserrat (PP)

Para la portavoz del PP en el Parlamento Europeo la UE "es una historia de éxito". Pero todavía queda mucho por hacer. "Todavía nuestras economías siguen sin recuperarse por completo tras la pandemia y la guerra en Ucrania, soportando cifras inasumibles de precios altos con la inflación y altos datos de desempleo, y también la crisis energética que nos obliga a aumentar la autonomía europea", resume la exministra, que ve "grandes retos como seguir construyendo la UE de la Salud, frente a posibles emergencias sanitarias del futuro o ciberataques" o "aumentar el liderazgo geopolítico" de la Unión.

Además, llama a defender "el Estado de derecho" y lamenta lo que, según ella, está sucediendo ahora en España. "No se puede pisotear la separación de poderes y borrar los delitos cometidos como pretende hacer Sánchez ante Puigdemont", añade. La cercanía de las elecciones, dice Montserrat, hace que "haya que hablarles directamente a los ciudadanos, y contando la verdad". Asimismo, España "tiene la grandísima oportunidad de presidir el Consejo, la presidencia rotatoria, pero lamentablemente el Gobierno no está a la altura". Para Montserrat, "es una buena oportunidad para mostrar liderazgo como país y trabajar por la mejor Europa, de ciudadanos libres e iguales", pero "lamentablemente estamos viendo cómo esto no es noticia", termina.

Ernest Urtasun (Sumar)

Urtasun quiso analizar cuáles son los grandes retos de la UE y, sobre todo, qué papel tendrá España en el éxito de los mismos. "Tiene un papel importante porque hay dossieres que estarán en sus manos. Uno de los más relevantes es la reforma de las reglas fiscales europeas. Para el próximo gobierno es fundamental porque va a marcar el marco con el que se trabajará la próxima legislatura", resume el eurodiputado de los Verdes, quien recuerda además que "hay voluntad por parte de algunos países de volver a políticas de ajuste muy duras, y eso sería un auténtico suicidio".

Por otro lado, ve importante que "con la transición ecológica en marcha es muy importante cómo fijamos los precios del mercado eléctrico" y avisa de que hay una importante "disputa política" cuando se habla de la reducción de la inflación. "Hay voces que siguen apuntando que para contener la inflación hay que ir a moderación salarial. Nosotros no compartimos el diagnóstico porque el propio BCE ha señalado que en estos momentos el mayor contribuyente a la inflación en la UE son los beneficios empresariales", concluye, antes de pasar a otra cuestión: el gallego, el catalán y el euskera como lenguas oficiales en la UE, que ve todavía como un debate "muy abierto".

Adrián Vázquez (Cs)

El líder de Cs en la Eurocámara, por su parte, avisa de que la presidencia del Consejo está siendo un "fracaso" porque Sánchez la está utilizando "para sus propios intereses". Además, sobre los deberes que quedan por hacer de aquí al final de la legislatura, Vázquez no es demasiado optimista. Da por hecho que no habrá pacto de migración y asilo, y a la vez se ha enfriado la cuestión de las reglas fiscales por las reticencias que están empezando a aparecer en Francia y Alemania. ¿Y la reforma del mercado eléctrico? El eurodiputado cree que puede darse durante la presidencia, pero "no saldrá" tal como quiere el Gobierno español, sino que acabará suavizada.

Asimismo, Adrián Vázquez aprovechó su minuto de intervención en el SOTEU de esta semana para lanzar un aviso sobre el estado de derecho. "No hay estado de la Unión sin Estado de derecho", le recordó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Lanzamos a la UE un mensaje de SOS en nombre de millones de españoles para evitar que quienes atacan al Estado de derecho negocien su impunidad a cambio de sus votos para mantener a Sánchez en el poder", sostuvo, en referencia a las negociaciones de los socialistas con Puigdemont para la investidura del presidente en funciones.