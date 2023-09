Almeida, tras la renuncia de Rubiales: "Ahora quedan Yolanda Díaz e Irene Montero"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado este lunes que la renuncia de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF) llega "tarde", al tiempo que ha aseverado que "ahora solo falta que dimitan" también la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, por las consecuencias de la ley del "solo sí es sí".

Luis Rubiales, hasta ahora presidente de la RFEF y suspendido durante 90 días por la FIFA después del beso que propinó a la futbolista Jennifer Hermoso y los groseros gestos que tuvo en el palco durante la final del mundial femenino, anunció el domingo en la red X (antes Twitter), que renunciaba al cargo. "Hoy he transmitido a las 21:30 al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", señalaba Rubiales en un comunicado divulgado en la citada red social, en el que añadía: "Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca".

Preguntado al respecto en una visita a la Rosaleda del parque del Oeste, Almeida ha opinado que la dimisión de Rubiales "llega tarde", aunque "bienvenida sea". "Yo creo que hubiera sido mejor, desde luego, que Rubiales hubiera dimitido desde el primer momento, que se hubiera evitado la imagen al fútbol español que ha habido a lo largo de todas estas semanas como consecuencia de una conducta que, se califique como se califique desde el punto de vista jurídico y penal, dije en su momento que a mí me parecía incompatible con la dignidad que corresponde a la presidencia de la Federación de Fútbol", ha abundado el alcalde.

A renglón seguido, ha agregado, en alusión a la conocida como ley del 'solo sí es sí' : "Ahora también solo falta que dimitan Yolanda Díaz e Irene Montero por haber aprobado una ley que ha permitido la excarcelación de más de ciento quince agresores sexuales, que ha permitido rebajar las penas a más de mil agresores sexuales".

"Ahora yo le pido a Yolanda Díaz -ha seguido Almeida- que, si no le importa, entre reunirse con el prófugo Puigdemont encuentre tiempo para reunirse con las víctimas de los agresores sexuales que en estos momentos están en la calle. Yo le pido a Yolanda Díaz, por favor, que llame a alguna de estas víctimas, y que le pregunte por la revictimización que ha sufrido como consecuencia de la ley que ella apoyó y como consecuencia de no votar a favor de la reforma de la ley del sí es sí".

El alcalde del PP ha señalado que "en el ámbito del feminismo y la lucha por la igualdad", quienes "dejan violadores en la calle" no le dan "ni una sola lección".