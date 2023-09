El color de Pedro Sánchez

Por alguna razón que entra en el terreno de lo esotérico, aún hay gente en España que piensa que Pedro Sánchez no se atreverá a pactar con Carles Puigdemont. Solo se me ocurre una explicación: han vivido los últimos ocho años en un contenedor sin contacto con el mundo exterior y no conocen el código de actuación de un dirigente que ha llevado el concepto del atrevimiento a límites que jamás imaginamos.

El fin de un «gobierno progresista» justifica los medios. Y si eso significa pactar con un señor que está en busca y captura después de fugarse de España en el maletero de un coche y desmontar la acción de la Justicia, pues se le concede la amnistía que antes no cabía en la Constitución y a seguir, que el mundo no se va a acabar y nosotros tenemos que gobernar.

El líder del PSOE entiende que las urnas han refrendado su modo de gobernar y que nadie de los suyos le toserá ni aunque se lleve por delante la separación de poderes con sus regalos a las derechas independentistas que reclaman también una España de dos velocidades como paso previo a la desconexión.

Y también comprende que ahora toca aguantar la DANA mediática y social de quienes le reprochan su enésimo cambio de criterio por imponer una amnistía de la que no se habló un solo segundo durante la última campaña electoral.

La consigna es clara. Salvo cambio de criterio, que no se puede descartar si conviene la repetición electoral, la amnistía que antes rechazaban por imposible todos los socialistas ha dejado de ser una inmoralidad. Y quien se oponga a ella y a las demás concesiones para Puigdemont, Junqueras, Otegi y Urkullu, es que es un dinosaurio que no asume que el mundo ha cambiado y que lo que antes era de color negro ahora es del color que decida en cada momento Pedro Sánchez.