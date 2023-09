GH VIP 8 está a punto de volver. Este jueves se abrirán de nuevo las puertas de la casa más famosa de la televisión para dar la bienvenida a nuevos concursantes famosos, entre los que se encuentra Sol Macaluso. Y, ante el inminente estreno, Fiesta contó este domingo con Ismael Beiro y Miriam Saavedra, ganadores de GH 1 y GH VIP 6, para hablar de su experiencia en el reality, pero la peruana también tuvo tiempo para protagonizar un divertido lapsus.

"Sé que has vivido un momento muy especial", comenzó diciéndole Emma García, entre risas. "Hoy ha tenido la suerte Miriam de conocer a una persona que casualmente estaba con nosotros en el programa y que es Santiago Segura", dijo la periodista, momento en el que Saavedra pasó de no entender nada a saber de qué estaba hablando: "¡Ay, sí!".

Entonces, entre aplausos, entró el invitado, pero no se trataba del director de cine, sino de José Manuel Parada. La concursante de realities se levantó, le dio dos besos y le dijo que le encantaban sus películas.

El colaborador se sentó junto a la presentadora y comenzó a bromear, como todos los presentes, con este lapsus: "Es que he hecho unas películas muy buenas".

"Soy un poco más feo que Santiago Segura, tiene otro atractivo", comentó Parada. "Ha venido en la sala VIP muy cariñosa a darme un beso y me ha dicho 'me encantan tus películas'. Y pensé 'las de Cine de barrio'".

"Me acaba de preguntar '¿pero no es Santiago Segura?'", intervino Luis Rollán, también riéndose. "Se está enterando ahora de que no es Santiago Segura".

El colaborador le explicó a Miriam Saavedra quién era Parada y ella sacó su móvil para buscar cómo era físicamente Santiago Segura, momento en el que se dio cuenta de su confusión y le pidió disculpas, echándose las manos a la cabeza y poniendo cara de vergüenza.