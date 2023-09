El Ayuntamiento estudia ampliar plazos en los trámites vencidos durante el 'apagón informático' para no perjudicar al ciudadano

Los sevillanos pueden respirar tranquilos si se les ha vencido algún plazo de trámites administrativos municipales que no hayan podido realizar durante el apagón informático en el Ayuntamiento, que desde el pasado martes y debido al ciberataque mantiene inactivos los 4.000 ordenadores y 800 servidores del Consistorio Hispalense.

Así, el delegado de Transformación Digital, Juan Bueno, ha informado este lunes que "habrá que replantear los plazos". Se estudiará "cada casuística" y se verá "cómo se ha perjudicado a los ciudadanos en el transcurso de los plazos de la situación administrativa que estuvieran realizando, para que no se les perjudique en ningún caso". Uno de estos plazos más inminentes es el de la carrera nocturna que precisamente se presenta este mismo lunes, pero que debido al ataque informático no es posible inscribirse actualmente. A esta situación, fuentes municipales han avanzado que se va a ampliar el plazo aunque no han concretado hasta cuándo, ni cómo se hará.

En concreto, ha detallado Bueno, que cada "concejalía informará de los problemas que haya tenido y se actuará en consecuencia para no perjudicar en absoluto a ningún vecino de Sevilla". Esta medida se enmarca en el plan de recuperación de los servicios informáticos que pondrá el marcha el Ayuntamiento cuando se tenga la total "garantía" que no se va a ver perjudicada la seguridad y lo estimen los técnicos, que han estado trabajando durante "todo el fin de semana con el fin de poder restablecer cuanto antes los servicios".

A este respecto, el delegado municipal ha destacado que este plan de recuperación ya está realizado y se pondrá en marcha en las "próximas horas o días". Se espera que lo primero en activarse sean los servicios públicos que se ofrecen de manera directa al ciudadano de manera digital, pero se comenzará por aquellos que estén totalmente "securizados". El también portavoz de Pleno ha destacado que le hubiera gustado que ya se hubiesen activado los servicios, pero durante el fin de semana el trabajo se ha ralentizado y aún quedan "algunos flecos que tienen que rematarse", lo que ha obligado a posponer la vuelta a la total normalidad.

Cabe recordar que los servicios públicos se están prestando ya de manera presencial por ventanilla única en el Ayuntamiento así como en el resto de los edificios municipales, que continúan abiertos a los ciudadanos y en los distritos, al estar recuperándose "sin prisas" pero "con total seguridad" los servicios telemáticos municipales. Del mismo modo funcionan al 100% las páginas web de las empresas municipales, que son Tussam, Emasesa, Lipasam y Emvisesa, por lo que los ciudadanos pueden realizar todo tipo de gestiones a través de sus páginas web y app.

Además, como ya informó el Ayuntamiento el pasado jueves con el informe definitivo realizado al 90%, no hay evidencia alguna de que se hayan visto en ningún caso afectados los datos personales de los sevillanos.