Boris Izaguirre sufre otro plantón de Miguel Bosé en su estreno televisivo: "Estábamos desconsolados y asombrados"

Boris Izaguirre tenía un gran fichaje para su nuevo magacín, Más vale sábado, que se estrenaba el pasado sábado. Miguel Bosé, gran amigo suyo, además de guionista de su docuserie, Bosé renacido, e Izaguirre habían concertado una entrevista en el FestVal de Vitoria, que acaba de terminar.

Pero Bosé no pudo atender la entrevista que tenía comprometida por enfermedad, así lo ha contado Boris. "No estoy para nada enfadado. No puedo estarlo porque apareció el lunes en Vitoria con un gripazo tremendo, fue lo que él dijo, que le hizo imposible seguir con la promoción".

A pesar de ello, en un primer momento, Boris y todo el equipo del programa se sintieron "tan desconsolados y asombrados", que pensó en regresar a Madrid desde Vitoria y no asistir al estreno de la docuserie.

Una amistad tiene que entender esta serie de cosas

Muy comprensivo con el cantante, Izaguirre, que confesó esto en su propia programa, que conduce junto a Adela González, justificó el hecho: "De alguna manera hay que entender que Miguel se vio obligado a cancelar una serie de compromisos que tenía tan importantes como el nuestro. Una amistad tiene que entender esa serie de cosas".

Bosé tampoco estuvo en el segundo programa de la nueva temporada de El Hormiguero, que se había anunciado a bombo y platillo. La razón, fue la misma, que había contraído un virus.