Risas, emoción y espectáculo en 'El musical de tu vida', el programa de entrevistas que lleva los musicales a la televisión

Hay famosos que han entrado tantas veces a los salones de casa -a través de la televisión, claro- que casi se podría decir que la mayoría de espectadores los conocen como si fueran de su familia. Pero aún queda mucho por saber de ellos, anécdotas y momentos clave de sus vidas que han marcado su historia. Y Telecinco va a comenzar a descubrirlos desde este miércoles 13 de septiembre, cuando se estrenará, a las 22.45 horas, El musical de tu vida.

La vida está llena de altos y bajos, luces y sombras, felicidad y tristeza y un sinfín de instantes para el recuerdo, tanto por lo bueno como por lo malo. Y las celebrities no son una excepción. ¿Y qué mejor manera de repasar todos esos aspectos que recrearlos en un musical?

Basado en el galardonado formato belga The Musical of Your Life, Mediaset, en colaboración con Globomedia, produce este programa que mezcla entrevistas con espectáculo. Pero no un espectáculo cualquiera, sino actuaciones que llevan los musicales de Broadway a la pequeña pantalla, con un gran equipo detrás, una producción digna de los mejores teatros y 12 profesionales -que actúan, bailan y cantan- salidos directamente de los shows de Madrid.

Ana Obregón y Carlos Sobera con los 12 actores de 'El musical de su vida'. Sergio García Carrasco

Lo que también es novedoso son las entrevistas, pues los invitados, que son de sobra conocidos y han protagonizado programas, películas, series, portadas y demás medios, se enfrentarán a un repaso de su vida como nunca antes lo han hecho.

Anécdotas, recuerdos y experiencias, muchas de las cuales nunca antes se habían contado en televisión, protagonizarán esta charla con Carlos Sobera, que hace de maestro de ceremonias y dará paso a las risas y la diversión, pero también a la emoción y las lágrimas, de los momentos musicales.

Tamara Falcó, Miguel Bosé, Paulina Rubio, Lolita o Ana Obregón, la cual será la protagonista del primer programa de este miércoles, son algunos de los rostros que se sentarán junto al presentador y verán como sus vivencias cobran vida al ritmo de la música y el baile de los distintos números, que repasan la vida del invitado utilizando canciones de la época pero adaptando la letra, aunque también hay algún tema original.

"Imposible no emocionarte"

"Es un programa de entrevistas, pero el punto diferente es que los mejores momentos de la vida del personaje son representados a través de un número musical adaptado a esas anécdotas, con la letra y todo", señala Sobera. "Se mezclan muchas emociones muy rápidas y se busca la verdad en todo momento".

"Buscamos que la persona que venga se sienta homenajeada de verdad, que celebre los momentos importantes de su vida. Y a través de ese repaso y de la conversación, muy natural y distendida, en un tono positivo, descubramos cosas", añade. "Es una entrevista muy a fondo sobre la vida de personas a las que queremos y conocemos, pero se oyen cosas que no estamos acostumbrados a oír".

El musical de tu vida hace que el invitado se emocione, pero no solo él, sino también el propio presentador. "Yo de fábrica, casi es un defecto más que una virtud, soy muy empático. Escucho a la gente y cuando me dicen la verdad me lo creo, me afecta y me siento movido por dentro", declara. "La gente viene, se abre y cuenta las cosas de una manera completamente distinta y con una verdad tan absoluta que es como una riada que te lleva, y a mí me lleva".

Carlos Sobera en el plató de 'El musical de tu vida'. Sergio García Carrasco

"Es imposible no emocionarte con lo que te dicen los invitados al terminar y lo que dicen al equipo. Están encantados y agradecidos porque se sienten homenajeados y aprecian que lo hemos hecho tan bonito para ellos", asegura Carlos Sobera. "Incluso los momentos dolorosos, malos, tristes, dramáticos, lo hemos hecho tan elegantemente y con tanta sensibilidad que salen encantados de la vida. Hasta cuando lloran, sienten agradecimiento hacia un programa que no les vulnera, no les traiciona, no les hace nada malo, todo lo contrario".

"Un viaje por mi vida, que es agridulce, pero es mi vida"

Ana Obregón será la protagonista de la primera entrega, la que será la primera entrevista de la bióloga desde que se convirtió en abuela. 20minutos estuvo presente en esta grabación y fue testigo no solo del espectáculo sobre el escenario, sino de la emoción que ella vivió, y así lo declaró al terminar la entrevista: "Salgo emocionada, ha sido espectacular y no sé cómo explicarlo. Los musicales han sido preciosos".

"Ha sido bonito, emocionante... Doloroso, pero muy bonito. Ahora mismo estoy como en una nube. Salgo como de haber hecho un viaje alucinante por mi vida, que es un poco agridulce, pero es mi vida", describe la actriz. "Me encanta que se valoren en España los musicales. La actriz que ha hecho de mí lo ha hecho de cine. Creo que están infravaloradas en España los actores, bailarines y cantantes de musicales y este programa puede dar ese empujón que se necesita para valorarlos".