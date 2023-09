Toñi Moreno recuerda su salida del armario: "La primera homófoba era yo, me costó mucho aceptarme"

Toñi Moreno fue una de las primeras invitadas de Más vale sábado, el nuevo programa de los fines de semana de laSexta presentado por Adela Gonzéz y Boris Izaguirre.

En su entrevista, la comunicadora recordó el momento en el que Laura Pausini la sacó del armario "de forma involuntaria", algo por lo que le pidió disculpas.

"Yo le agradeceré toda la vida que me sacara del armario, porque era un secreto a voces. Era como tapar el sol con un dedo, y me liberé desde ese día. Fue para mí una maravilla, así que se lo agradeceré toda la vida", reconoció la periodista, que admitió que, cuando sucedió, se quedó "bloqueada".

"La primera homófoba que ha habido era yo", reconoció. "Me costó mucho aceptarme. Creo que hay muchas mujeres y muchas chicas jóvenes que me están viendo, y es un sufrimiento, porque durante mucho tiempo tú vives tu vida como si no te permitieras vivirla, vives la vida de los otros. Los otros tienen derecho a vivir, pero tú no te permites vivir", aseguró.

Para concluir, dijo que quiere que su hija, que es la que de verdad la ha "cambiado", "viva en libertad y decida".