Quién es y por qué tiene tanta relevancia Piers Morgan, el periodista elegido por Rubiales para anunciar su dimisión

Luis Rubiales, inhabilitado durante 90 días por la FIFA como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), anunció este domingo que renuncia a su cargo después del conflicto suscitado por sus actos tras la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, cuando se tocó los genitales en el palco y dio un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas.

Lo hizo a través de un comunicado en Twitter (ahora X), pero, antes, también anunció su dimisión en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan en su programa Piers Morgan Uncensored, en la que dijo que no podía continuar con su trabajo.

"Voy a hacerlo, por supuesto que no puedo continuar con mi trabajo", dijo Rubiales después de que Morgan le preguntara si ha llegado el momento de marcharse ante la continua presión, y explicó que tomó la decisión después de hablar con su padre y sus hijas.

"Ellos saben que no se trata de mí. Algunos amigos muy cercanos me han dicho: 'Luis, ahora tienes que concentrarte en tu dignidad y seguir tu vida; si no, probablemente vas a dañar a las personas que amas y al deporte que amas", explicó.

Rubiales señaló que ha tenido que "soportar mucho" en las últimas tres semanas, pero reconoce que el asunto no solo le afecta a él, sino que su actitud puede perjudicar a "terceras personas". "Es lo más inteligente y lo que tengo que hacer", añadió.

Llegados a este punto, además del terremoto Rubiales, la pregunta que se hace mucha gente es quién es y por qué es tan relevante el periodista inglés, ya que ha sido el elegido por el directivo para anunciar una noticia de tal calado.

Conocido y polémico, tiene una amplia trayectoria en medios, ya que ha sido desde presentador de realities shows a editor más joven -solo 29 años- del News of the World.

Además de la de Rubiales, también es poseedor de otras grandes exclusivas en el deporte rey. La última, a finales de 2022, cuando entrevistó a Cristiano Ronaldo en lo que fue el principio del fin de su segunda etapa en el Manchester United. Una entrevista que le valió el premio 'Exclusiva del año' en la gala de los Premios del Periodismo Deportivo Británico del año 2023.

También han sido muy sonadas sus polémicas. Entre ellas con la cantante Ariadna Grande, Kim Kardashian o Emily Ratajkowski.

Pero, si hay un personaje público con el que tiene una especial fijación, esa es Meghan Markle. "Ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años haciéndose amigo de gente y, cuando ya no le sirven para nada, los borra de su vida con un 'adiós, perdedor'. Lo sé porque yo fui uno de ellos. Ahora está donde siempre ha querido: está casada y su príncipe y ella son los mejores amigos de los Clooney y de Michelle Obama. Y mientras, su pobre y arruinado padre está solo y enfermo en México", ha llegado a decir sobre la mujer del príncipe Harry.