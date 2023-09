Tu horóscopo diario: lunes 11 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 11 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza una semana que se presenta muy favorable para ti, el momento de recoger frutos o alcanzar alguna meta que venías persiguiendo desde hacía tiempo. Problemas que se resuelven o circunstancias que cambian hacia un sentido favorable de una forma inesperada. Es un momento ideal para que tomes iniciativas.

Tauro

Ten prudencia con los gastos y los asuntos de dinero en general, en estos días se te va a venir abajo algún proyecto que tenías en relación con negocios o inversiones, pero sin que te des cuenta en realidad el destino te está haciendo un favor, porque si el proyecto hubiera salido adelante habrías tenido muchos problemas.

Géminis

Se inicia una semana muy favorable y fructífera para ti, y además haciendo todo aquello que más te gusta y mejor se te da, las relaciones y comunicaciones, contactos, actividades comerciales, viajes. Es una semana muy buena en el terreno laboral y tu destino va a echar a andar con firmeza después de muchos altibajos.

Cáncer

Tensiones y preocupaciones por asuntos familiares y de tipo personal que te pueden llegar a influir de forma importante en tu vida profesional y asuntos mundanos o materiales. Pero el verdadero problema es que dejas que lo imaginario influya sobre lo que es verdadero, tienes que esforzarte por mirar hacia adelante y luchar.

Leo

Se inicia una semana muy afortunada para ti, sobre todo porque vas a llevar a la realidad una gran ilusión que afecta a tu vida íntima y los ámbitos más personales. Hoy mismo tendrás un día de grandes realizaciones en tu trabajo, con alegrías, éxitos o ayudas decisivas que te llegarán de forma inesperada. Bueno para el amor.

Virgo

Esta semana que comienza, en la que todavía tendrás al Sol trayéndote suerte y protección, es el momento ideal para poner en marcha importantes proyectos relacionados con el trabajo, negocios, inversiones y otras cosas afines, incluso dar comienzo a algún nuevo trabajo en otra ciudad o en otro país. La suerte estará contigo.

Libra

Comienzas una semana muy favorable en la que contarás con la ayuda y protección de los planetas, tanto o incluso más que en la semana anterior. Sin embargo, la cabeza irá por un lado y el corazón irá por otro, lo que más te conviene no será lo que más te guste y viceversa. Ahora deberás elegir entre tener éxito o ser feliz.

Escorpio

Esta nueva semana que hoy comienza puede llegar a ser muy positiva y fructífera para ti porque los planetas van a continuar formando excelentes configuraciones. Sin embargo, para que de verdad lo notes y puedas lograr todos los éxitos que mereces es preciso que renuncies a los recelos y desconfianza, ahora es tu momento.

Sagitario

También la suerte va a estar contigo en esta semana que comienza y lo estará sobre todo en el terreno personal, sentimental y familiar, donde no solo tienes excelentes posibilidades de hacer realidad deseos muy íntimos, sino que también vas a poder resolver conflictos y desencuentros pasados que te causaban sufrimientos.

Capricornio

Hoy comienza una semana que te va a traer cambios muy profundos para bien, aunque en un principio quizás te va a parecer lo contrario. Es una semana de grandes sorpresas positivas, o que lo acabarán siendo más adelante. Tu suerte viene por ese camino, pero va a ser un momento de gran incertidumbre. Ten confianza.

Acuario

En esta semana que comienza, y que para ti va a ser tanto o más positiva que la anterior, vas a recibir una gran ayuda que no esperabas. Lo que tú no podías conseguir por ti mismo otra persona te ayudará para que al fin lo puedas lograr. No te trazes un plan, deja actuar al destino, ahora lo bueno llega por caminos inesperados.

Piscis

Esta semana resultará tan favorable como lo anterior, solo que la suerte y las oportunidades llegarán por caminos o personas inesperadas, por eso lo mejor es que en estos momentos no hagas planes, porque te espera una semana de grandes sorpresas. Quizás tengas que elegir entre dos caminos, tienes que escuchar a tu corazón.