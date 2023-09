'Sálvame' predijo el futuro de Gema López con un mensaje premonitorio en su último programa

La conocida periodista formó parte durante años de la gran familia de Sálvame. Después de la cancelación del programa de Mediaset y con un futuro incierto que podría pasar por convertirse en influencer, Gema López ha anunciado recientemente cual será su nuevo reto profesional.

Cuando días después de que terminase Sálvame, y a tan solo unas entregas de que llegase el final del Deluxe, Gema López fue preguntada por un periodista de la agencia Europa Press sobre la posibilidad de regresar a Antena 3, la cadena en la que alcanzó la fama gracias a ¿Dónde estás corazón?, Gema dijo: "Necesito descansar, necesito un poquito de vacaciones. Necesito digerir estos 12 años y luego ya veremos".

Pero también añadió: "No estoy cerrada ni a quedarme aquí ni a irme allí. Me gusta trabajar, me gusta mi trabajo y, si cuentan conmigo, allí estaré. Lo mejor siempre está por venir".

"Fichará por la otra cadena"

Y es que, ahora que se ha confirmado el regreso de Gema a Antena 3, como colaboradora de Espejo Público, una de las predicciones que pudimos ver en el final de Sálvame ha cobrado especial sentido.

Parodiando los cierres del mítico programa First Dates, donde aparecen en pantalla los posibles finales de los comensales de la noche, los de Sálvame hicieron lo propio con sus colaboradores y, en el caso de Gema López, han dado en la diana.

Gema López ha fichado por Antena 3 y, aunque de momento no va a presentar su propio programa, sí que va a conducir su propia sección en Espejo Público donde comentará la actualidad del mundo del corazón.