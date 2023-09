Una española sobrevive al terremoto de Marruecos: "La embajada nos ha dicho que si no había muertos no nos podían atender"

El terremoto de magnitud 7 que ha tenido lugar en Marruecos este viernes por la noche ha dejado al menos 632 fallecidos y 329 heridos en varias zonas del país. El epicentro se sitúa unos 60 kilómetros al suroeste de Marrakech, una de las ciudades más importantes y que reúne a millones de turistas cada año.

En este sentido, muchos españoles eligen al país vecino para irse de vacaciones y conocer su cultura y tradiciones, como es el caso de Irene Seixas, una española que ha vivido en primera persona el seísmo desde Marrakech.

"Estamos todavía un poco nerviosos", ha admitido Irene en declaraciones al canal 24 Horas de TVE. "Estábamos en plena Medina. Tuvimos la suerte de que nuestro riad estaba recién reformado y no se vino a bajo, pero sí se rajó. Aun así pudimos salir rápidamente, aunque los edificios de alrededor se vinieran abajo", ha detallado.

Irene ha explicado que, aunque tuvieron la suerte de que el alojamiento no se derrumbara justo encima de ella y sus acompañantes, sí que lo pasaron mal. "Primero nos pusimos colchones encima, pero no paraba de entrar polvo al riad y decidimos salir a la calle con el resto de la población", ha continuado.

"Ahora mismo estamos destempladísimos", ha asegurado al contar que han tenido que pasar toda la noche intentando dormir en la calle, al igual que mucha otra gente, porque no tenían otra opción. "Dormimos en una plaza que hay junto a la mezquita principal, pero ha sido una noche terrible, ha habido todo el rato sirenas, policías, rescates..."

"El ambiente es horrible horrible, nosotros hemos podido salir y tenemos una casa en otra parte del mundo, pero hay familias, niños, que se han quedado sin nada", ha comentado visiblemente afectada.

El #Canal24Horas habla con Irene Seixas, una española en Marrakech, para conocer mejor la situación que se esta viviendo en Marruecos tras el terremoto.



Desde anoche muchos turistas han empezado a buscar vuelos de regreso a sus países y alojamientos en otras zonas para poder hospedarse. "Los vuelos estaban agotadísimos, tuvimos que comprar vuelos de 1.000 euros para irnos antes, y con los hoteles lo mismo, nos hemos venido a la zona nueva de Marrackech, que son hoteles más de lujo a las afueras y estamos en un vestíbulo esperando a ver si podemos conseguir una habitación".

Por otro lado, Irene confiesa sentirse insatisfecha con la embajada española en Marruecos, puesto que, asegura, no les han dado recomendaciones ni prestado ningún tipo de ayuda: "Nos han dicho que a no ser que haya muertos no nos podían atender. Nos quedamos en la calle durmiendo, con mucho frío y sin una manta".

"Llamamos a la embajada y nos dijeron que no había ningún protocolo. Las personas españolas aquí estamos un poco decepcionadas con la embajada, ya que dijeron que si había algún muerto acudían, pero que si no que nos buscásemos un poco la vida", ha detallado.