¡Calma a tope!

Tres factores suavizan el furor por las exigencias que los independentistas reclaman a Sánchez.

La amnistía viene bien como relleno para la lucha política: es un clásico, pero a nadie la interesa. Ni siquiera a los que la exigen, que solo la quieren como meme de agitación: si mañana la obtuvieran (cosa posible en el sanchazgo) no sabrían qué hacer. Pero no pasaría nada.

El país se deshace, como todos, aunque es un proceso largo. Lo global deja a los países sin nada que hacer. Se mueven más dólares en un minuto en derivados financieros que en un año de PIB mundial. Hay un mundo global superpuesto al de siempre, que estaba formado por países bien delimitados. Por ejemplo, los satélites de Musk, las notitas y avisos de las agencias de crédito (España ha recibido una por las pensiones), la OTAN, Estados Unidos, China, los chips que no llegan… lo que quieras. Todo actúa siempre. Incluso el calor, ya sea por cambio climático o por los nervios (quizá es lo mismo). Ocho mil millones de personas haciendo nervios producen mucho calor. La sequía en el canal de Panamá. Un barco cruzado en Suez, un golpe en Níger, una invasión Rusa en Ucrania...

Dicen que las familias se endeudan en créditos rápidos para pagar las vacaciones o la vuelta al cole, pero este hachazo de once mil millones en julio es para comprar fruta y pagar el crédito anterior. El conjunto de España (esp), incluyendo separatistas, tiene una deuda espectacular que crece a un ritmo optimista. Tras el crack del 2008, la pandemia y Putin el IPC nos da igual. No nos cabe nada más.

La opacidad es lo único que sostiene al Estado. En un mundo así la soberanía es una ficción: solo hay que ver quién maneja el agua, el aire, el espacio

En asuntos de Estado lo que no es desidia es corrupción. El asalto a Telefónica por Arabia Saudí mutila a un país que produce y exporta vigorosos nacionalismos, pero no chips, ni baterías, ni coches de patente propia. Como no han explicado el motivo del cambio respecto al Sáhara y Marruecos puede ser cualquier cosa. La opacidad es lo único que sostiene al Estado. En un mundo así la soberanía es una ficción: solo hay que ver quién maneja el agua, el aire, el espacio. Los países son marcas flotantes cuyo valor está siempre en los mercados al albur de mil variables al capricho de las agencias de rating o de un jeque ejem. La única viabilidad es diversificar los oligopolios.

En este ambiente, que también tiene sus ventajas con respecto al pleistoceno, el meme de la amnistía a cambio de votos es un paso más en el largo proceso de cesiones a los separatismos en el que han chapoteado PSOE y PP para sobrevivir & chupar ellos, cuyo engolamiento ha bloqueado hasta el poder judicial, que ya solo sirve para quejarse en las fechas señaladas.

Los memes amnistía, referéndum, apaño Urkúlleo, etc, no desharán España más que la propia velocidad del mundo, pero podrían ayudar, ya que pronto habrá que pagar peaje para entrar en esos territorios tan históricos y saludar en vernáculo al robot cobrador. Pero hay tres factores que pueden aligerar el alarmismo interesado.

1- Los engaños de Sánchez. Es un experto, él ha reconocido que cambia de idea, veloz como los tiempos, es un tipo de su época o más, veloz como la hiperrealidad. Camelará a sus socios y allegados incluso sin darse cuenta. La duda es si podrá camelar al veraneante de Waterloo ("prófugo" ya no se puede decir, en cualquier momento puede ser elevado a rango de autoridad del Estado y el apelativo sería delito). Confiemos en el escamoteo de Sánchez.

2- La ineptitud para redactar leyes y decretos del entorno sanchista. Sea real o fingida esta ausencia de gramática, desprecio de sintaxis y repudio de la lógica básica del mundo usual (sentido común), han conseguido promulgar artefactos legales que hacen justo lo contrario de lo que en teoría se pretendía. Este modus operandi de la chapuza jurídica haría descarrilar, si el punto 1 fallara, las reformas que tanto temen o anhelan los diversos grupos que viven del barullo y la exaltación.

3- En caso de fallar los mecanismos de seguridad 1 y 2 siempre queda la Unión Europea como organismo abstruso y dilatorio que morigera y ralentiza la fogosa crispación de miembros cegados por la furia de no mangonear todo o bastante.

Así que el país puede seguir deshaciéndose al ritmo del mundo global y de los ocasionales inversores que lo compran a trozos. Ya se verá.