El producto 'mágico' de Mercadona que se ha hecho viral: "Te va a cambiar la vida"

Mercadona es la empresa líder de su sector en España, y gran parte de su éxito se debe a la gran cantidad de productos de sus marcas blancas que se convierten en imprescindibles para muchos clientes.

Uno de ellos lo ha promocionado la tiktoker @mariperezjurado, que en un vídeo ha mostrado cómo funciona: se trata de un espray que, pulverizado contra la ropa, consigue el mismo efecto que la plancha.

"Al loro, que te voy a dar un truco que te va a cambiar la vida. Por lo menos a mí me lo ha cambiado", dice. "Tengo que reconocer que me acaba de salvar la existencia. Básicamente, porque yo no plancho", afirma.

"Nada más que llegué a mi casa, lo primero que hice fue ir al Mercadona y comprar el producto. Después de esto me vais a adorar", dice en el vídeo. "Si algo me ha encantado de este producto no es planchar camisetas, es que cuando he cambiado las sábanas, como tampoco plancho las sábanas, lo he rociado por todas las sábanas, las he estirado así con la manica... y, escucha, que parecía que estaban recién planchaditas", concluye.

Mercadona uenta con miles de supermercados repartidos entre todas las provincias españolas y Portugal, con una sala de ventas de una superficie media de 1300 m², que responden al modelo llamado comercio urbano de proximidad.

Los supermercados mantienen un surtido en alimentación, droguería, perfumería y complementos donde incluyen sus propias marcas blancas (Hacendado, Deliplus, Bosque Verde...), junto con otras marcas comerciales.