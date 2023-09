Candela González y Óscar Casas han visitado Zapeando en plena promoción de la película que protagonizan: Mi libertad tiene alas, con Mario Casas como director.

Los jóvenes han bromeado con todas las entrevistas que están haciendo por el filme. "Yo al final me invento cosas", ha bromeado Óscar. Así, el programa de La Sexta ha intentado ser original con sus preguntas.

De hecho, Dani Mateo le ha preguntado al protagonista si sus padres han tenido que intervenir en pleno trabajo de los dos hermanos. "Mi madre fue la que más feliz estuvo cuando terminó el rodaje, porque, por un lado, le llamaba mi hermano, y por otro yo. Tenía que ir lidiando entre los dos".

A este respecto, Óscar ha contado: "Mi hermano no me decía qué tal lo hacía yo y llamaba mal a mi madre, pero ella tampoco me lo dejaba claro". Por su parte, Candela ha explicado cuál es la peor parte de trabajar con hermanos: "Había una tensión en el rodaje más allá de lo profesional porque se conocían mucho".

En cuanto a si cumplieron con la norma que les impuso Mario Casas de no verse fuera del rodaje, Óscar se ha sincerado: "Nos la saltamos solo una vez". "Fue ya casi al final de la película", ha detallado.

El actor ha explicado que su hermano cedió un poco. "Fuimos muy respetuosos, pero había que salir por Barcelona", ha explicado Candela González.