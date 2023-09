Katerina Kurlygina, más de un año rescatando animales desde Ucrania: "Las adopciones allí han bajado por la guerra"

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa y, con ella, las tragedias. El conflicto se ha llevado ya muchas vidas humanas, pero también ha afectado a los animales, las otras víctimas del conflicto. En bombardeos, abandonados, por las llamas, extraviados... Miles de perros, gatos y otros animales han sufrido también las consecuencias de la guerra.

En el propio país, hay muchas asociaciones y grupos de voluntariado que, además de prestar ayuda a las personas, se encargan de organizar rescates, búsquedas y el mantenimiento de los animales que han quedado desamparados. Por ejemplo, UAnimals en el primer semestre de 2023 ha ayudado a más de 143.000 animales, según sus informes.

No obstante, mucha gente de diferentes países, incluido España, se ha solidarizado con el trabajo de este tipo de asociaciones y ha empezado a moverse para ayudarles y apoyarles. Este es el caso de Katerina Kurlygina, que siendo rusa (viviendo en Gibraltar), decidió hacer todo lo posible por ayudar a los animales necesitados a causa del conflicto.

En tierra de nadie

Katerina nació en Rusia, aunque en 2013 se mudó a Reino Unido, donde ha trabajado como médico y visitando frecuentemente España, concretamente Gibraltar, donde conoció al amor de su vida y ha terminado residiendo de forma permanente.

Cuando la guerra de Ucrania estalló "fue un momento muy difícil para aquellos que no apoyamos a Putin o la guerra". "En Rusia nos odian porque somo unos traidores y la gente en Ucrania tampoco nos apoya porque somos rusos", explica.

"Yo quería hacer algo ante esta situación", relata. "Tenía experiencia de trabajo en ONGs y en zonas de conflicto, por lo que quise ir a Ucrania a trabajar de voluntaria, pero al solo tener el pasaporte ruso, no encontré la forma de entrar en el país".

Frustrada por la situación, Katerina siguió pensando en formas de ayudar al pueblo ucraniano y, a raíz de su marido (un Policía local muy metido en temas relacionados con la protección animal) decidió que sería útil ayudar a sacar animales que han perdido a sus familias del país en guerra y encontrarles un nuevo hogar en España.

"Al principio me puse en contacto con organizaciones animalistas en Ucrania, ayudarles difundiendo los casos, entablando una relación de confianza y, poco a poco, valoramos la opción de sacar a un número alto de animales de golpe", cuenta la doctora.

Llegado el momento, alquilaron una furgoneta, compraron un montón de jaulas para animales de diferentes tamaños y se pusieron rumbo a Ucrania. "Viajamos hasta la frontera ucraniana en abril del año pasado, consiguiendo sacar a 33 animales", explica.

"Nos costó una semana de trayecto (ida y vuelta) y 7.000 euros que pusimos de nuestro bolsillo, pero por suerte hemos podido encontrar familias en Francia, España y Gibraltar a los 33 animales que rescatamos", añade. "Tras ello, continué buscando más formas de ayudar".

Ayudando a los que más lo necesitan

Desde hace unos meses, Katerina colabora solo con una activista ucraniana (Nastya Tikhayaque) que se dedica a rescatar animales con discapacidad, ya sea que le falte alguna patita, que estén ciegos, cualquier tipo de problema, ya que considera que "son los que menos ve la gente a la hora de adoptar".

"Ella me manda la información sobre los animales que no encuentran familia en Ucrania, normalmente perros mayores o con alguna discapacidad o problema de salud y yo me encargo de moverlos por redes sociales, y también me pongo en contacto con diferentes protectoras", detalla la doctora.

En este sentido, hay que destacar que Katerina no forma parte de ninguna asociación, si no que lo hace ella sola, junto a su marido, encontrando a veces el apoyo de algunas asociaciones de la zona en la que viven. "Cuando encontramos una familia interesada, se ponen en contacto conmigo, yo hablo con ellos, rellenan un formulario y, si todo está bien, empiezo a organizar todo el transporte", añade.

"Normalmente les pido a los adoptantes que aporten una parte de los costes que supone traer al perro desde Ucrania, ya que soy yo la que lo paga de primeras y, a veces son costes muy altos", expresa. "Hasta ahora he conseguido encontrar familias para un total de 170 animales, más o menos".

El último viaje que ha organizado Katerina es el de cinco animales procedentes de Jersón. "Había un perro de tres patas, otra perrita mayor con problemas de corazón, otro con heridas de metralla que perdió un ojo...", cuenta. "La mayoría de casos son así".

España, el refugio de los animales ucranianos

Según la doctora, mucha gente a veces se posiciona en contra de su labor a través de redes sociales, criticando que esté ayudando a los animales en vez de a las personas y, a veces, recordando que en España ya hay cientos de animales abandonados.

No obstante, Katerina tiene claro que lo importante es ayudar y también es consciente de la cantidad de animales que necesitan un hogar en nuestro país. "Especialmente en Andalucía hay muchos animales abandonados, lo cual es un problema enorme, pero en España no hay una guerra", asegura.

"Ucrania está en una situación económica terrible, nada está mejorando, la gente ha perdido sus ingresos, han tenido que dejar sus casas y en muchos lugares y espacios para refugiados no permiten animales de compañía, por eso creo que es importante ayudarlos también", concluye.