Arturo Valls saca de sus casillas musicales a famosos en 'That's my Jam' al más puro estilo de Jimmy Fallon

En Estados Unidos se utiliza la expresión That's my jam para decir algo así como "este es mi rollo", "esto es lo que me va". Justo lo contrario de lo que va a hacer Arturo Valls en That's my jam, la versión española del famoso programa de la cadena estadounidense NBC que allí presenta Jimmy Fallon.

A lo largo de ocho capítulos, que llegarán a partir del próximo 2 de octubre a Movistar +, cantantes, pero también actores y otros famosos tendrán que interpretar temas musicales en estilos distintos a los que estos fueron concebidos, entre otras muchas pruebas a un ritmo trepidante.

"Es un programa que yo vería. Es un show, es pura diversión, con cantantes que se enfrentarán a géneros que no son los suyos, a pruebas de todo tipo y a los chorrófonos, la prueba final", explica Valls, que además de presentarlo ha sido coproductor del espacio, creado para Movistar Plus junto a Lacoproductora (PRISA Media), la Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (UTAS), una división de Universal Studio Group.

"Intentábamos que los invitados estuvieran siempre arriba, que no hubiera parones y yo lo sufría como una madre e iba a estar con ellos…", hace ver Valls, pues el elenco de concursantes es de primer nivel.

Paco León, Nathy Peluso, Amaia Romero, Rigoberta Bandini, David Bisbal, Luis Zahera, Blanca Paloma, Amaia Salamanca, Asier Etxeandía, Lorena Castell, Jaime Lorent, Ana Guerra, Nia, Ruth Lorenzo, Silvia Abril, Edu Soto, Antonio Orozco, Bustamante, Carlos Areces, María Pelae, Chanel, Marta Sánchez, Carlos Rivera, Abraham Mateo, Dani Fernández, Pilar Rubio, Edurne, Joaquín Reyes, Antonio Carmona, Lucía Fernanda, María Rodríguez y Fran Perea pasarán por el programa.

José Miguel Contreras, productor ejecutivo del espacio, explicaba que, de hecho, lo de los invitados ha sido de lo más complejo.

"Los famosos piensan, 'a ver si voy a quedar mal', pero nunca, ni en el americano ni en este, incluso los que lo hacen peor, quedan bien. Salen felices, se lo pasan increíble, es frenético y es imposible quedar mal".

Así, podrá verse a Carlos Areces volviéndose loco con una versión punk de Mujer contra mujer, a David Bisbal haciendo a Perales por salsa o a Rigoberta Bandini mezclando a Shakira con Amaia Montero.

De hecho, cuentan la anécdota de que cuando a Asier Etxeandia le tocó hacer una versión al más puro crooner, justo el día en que visitaba el plaró el supervisor de la NBC que controlaba que el formato mantuviera el espíritu. "Se quedó impresionado y nos dijo que nunca había visto una actuación así en otras versiones", relata Contreras.