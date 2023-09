El producto de Mercadona que ha desaparecido de las estanterías por la sequía

El misterio está sembrado en Mercadona. Desde hace días, las baldas del arroz bomba están vacías y los paquetes de este producto no se encuentran por ningún rincón de los supermercados.

El arroz bomba, de la marca SOS, es una variedad muy popular por "su capacidad para absorber grandes cantidades de líquido, a la vez que mantiene su forma", y es, además, la favorita para muchos amantes de la cocina porque 'no se pega'.

Pero ahora, y por lo menos durante algún tiempo, no habrá paellas, ni risotos, ni arroces caldosos en las casas españolas, o al menos, no podrán hacerse con esta marca, porque, tal y como explicaron desde Mercadona en su canal de X (anteriormente conocido como Twitter), la sequía ha paralizado la producción: "Durante estos meses -agosto y septiembre- no vamos a tenerlo, porque la producción de esta variedad la pasada Campaña se redujo a la mitad como consecuencia de la sequía y su rendimiento en el campo fue menor". Y añadían que recuperarán la venta del producto "a partir de octubre con el Arroz de la Nueva Campaña. Un saludo".