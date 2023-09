Jimmy Fallon pide disculpas tras las acusaciones de crear un "ambiente de trabajo tóxico" en 'The Tonight Show'

Jimmy Fallon se ha disculpado públicamente con sus empleados después de que la revista Rolling Stone publicara este jueves un exhaustivo artículo en el que se acusaba al presentador de generar un "ambiente de trabajo tóxico" en su programa The Tonight Show, emitido por la NBC.

A partir de los testimonios anónimos de dos miembros del personal actual de este late night y 14 exempleados, se responsabiliza al que fuera cómico de Saturday Night Live -descrito como alguien irritable, errático y con tendencia al alcoholismo-, de crear un clima "muy fuera de los límites de lo que se considera normal en la televisión nocturna".

A las pocas horas de que este controvertido artículo saliese a la luz, Fallon decidió reunirse de emergencia con el actual showrunner del formato, Chris Miller, a través de una videollamada para abordar esta cuestión. Según ha recogido Hollywood Reporter, el presentador no habría negado los hechos.

No obstante, Fallon, quien lleva al frente de The Tonight Show desde 2014, cuando sustituyó a Jay Leno, sí ha querido pedir disculpas a sus empleados por su comportamiento. "Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si te avergoncé a ti, a tu familia y a tus amigos", ha expresado el presentador durante esta llamada de Zoom que también mantuvo con el medio Variety. "Me siento tan mal que ni siquiera puedo decirlo".

El cómico asegura que nunca fue su intención "crear ese tipo de atmósfera" en su espacio. "Quiero que este programa sea divertido, debe ser inclusivo para todos, debe ser divertido, debe ser el mejor programa, con las mejores personas", explica.

A pesar de esta contundente reacción del presentador, la cadena de televisión NBC ha declinado pronunciarse por el momento. Actualmente, las grabaciones de su exitoso late show se han detenido a raíz de la huelga de guionistas de Hollywood, si bien está previsto que continúe hasta 2026.

Por su parte, Fallon y otros compañeros presentadores que se encuentran en su misma situación, tales como Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y John Oliver, lanzaron recientemente un podcast en la plataforma de Spotify, cuyas ganancias irán destinadas a los trabajadores desempleados a raíz de esta crisis.