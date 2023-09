Los signos del zodiaco y los deportes

Esta semana descubriremos que actitud tiene cada signo del zodiaco para los deportes y la actividad física en general, cuáles son los mejor dotados y cuáles serían los peores. Pero también veremos las diferencias que existen entre la teoría y la práctica, a veces las cosas no son lo que parecen. Y dentro de ese mismo ámbito, veremos qué tipo de deportes serían los más idóneos para cada signo del horóscopo, o allí donde pueden tener mejor suerte y destacar más, o que tipo de cualidades físicas encontraríamos cada uno de los doce signos.

ARIES

Debido a que es un signo de fuego y está gobernado por el belicoso Marte, Aries sería uno de los signos más idóneos para las actividades de carácter físico en general, y para los deportes en particular; y al mismo tiempo también sería uno de los que se sienten más atraídos por estos asuntos. Sobre todo, aman los deportes de riesgo, tienen un fuerte espíritu competitivo y suelen dar lo mejor de sí en los momentos más difíciles. Además, desde el punto de vista físico, este signo gobierna la musculatura y son muy atléticos.

TAURO

Debido a su naturaleza sensual y amante de los placeres, Tauro no siente demasiada atracción por los deportes y sacrificios de carácter físico, a no ser que existan otros elementos en su carta astral que modifiquen su personalidad. En cualquier caso, y debido a su constitución física, generalmente ancha y poderosa, para los deportes su mejor opción está, sobre todo, en la fortaleza y resistencia, pero no tanto en la rapidez, velocidad o agilidad. Sobre todo, ama el deporte cuando le produce placer o trae beneficios.

GÉMINIS

Su constitución, generalmente delgada, nerviosa y juvenil, sería ideal para los deportes, sobre todo para aquellos que pongan énfasis en la velocidad, agilidad y movilidad, como en el caso del atletismo. Pero este signo rige los brazos y manos, y sus nativos destacan especialmente en el baloncesto o también el balonmano, igualmente en el tenis. Deportes en que se combinen la agilidad, movilidad y velocidad con el uso de los brazos y las manos. Finalmente, los Géminis prefieren los deportes en equipo sobre los de carácter individual.

CÁNCER

Todos los manuales de astrología ponen el énfasis en que este es uno de los signos con una constitución linfática y dotados de menor vitalidad y fortaleza, y, por tanto, menos actos para los trabajos de carácter físico o los deportes. No se puede negar que esto es así en una mayoría de casos, pero también la experiencia nos demuestra que aquí encontraríamos excepciones muy importantes, con otros nativos Cáncer mucho más atléticos, que suelen destacar o hasta incluso llegar a ser campeones en deportes de todas clases.

LEO

Desde el punto de vista físico, este signo es uno de los más fuertes y vitales, de constitución atlética y muy apto para la actividad de cualquier tipo y, por supuesto, para los deportes. Su gran ambición natural y deseo de brillar le llevará a luchar por ser el número uno, o cuando menos estar entre los primeros, a destacar o tener su público, o finalmente ser el líder o el capitán de un equipo. De un modo u otro, los Leo siempre se hacen notar y si no puede ser el número uno, entonces tratará de sobresalir y brillar por algún otro motivo.

VIRGO

La personalidad de Virgo es profundamente intelectual, su mayor punto de fuerza está en la mente, no en los músculos. En la mayoría de los casos los deportes no le llaman demasiado la atención, a no ser que su carta astral tenga otros elementos que le lleven a ello. Sin embargo, puede destacar en deportes esencialmente intelectuales, como el ajedrez. También, en cualquier deporte, sobre todo de grupo, será muy bueno elaborando tácticas y estrategias. Destacará en los deportes que requieren gran astucia y habilidad.

LIBRA

La experiencia indica que existen dos tipos de Libra, por un lado, el tipo clásico, amante de la armonía, la concordia y la paz, que no sentirá demasiada pasión por los deportes. Pero existe otro tipo Libra mucho más firme, voluntarioso, agresivo y de constitución atlética, que sentirá mucha mayor pasión por los deportes e incluso puede llegar a los puestos más altos. A veces las dos tipologías pueden llegar a unirse en la misma persona. También, en otros casos, el deporte le interesará porque les abrirá puertas a relaciones.

ESCORPIO

Aquí estamos ante uno de los signos más luchadores y batalladores, regido por Marte y Plutón, los dos planetas más violentos y explosivos. Uno de los más competitivos tanto en los deportes como en todos los ámbitos de la vida, acostumbrados a dar lo mejor de sí mismos en los momentos más difíciles y críticos. Les atrae el peligro y, en general, todo lo que atemoriza a las demás personas. Los Escorpio viven el deporte como una guerra y son los deportistas más apasionados y más entregados. Es un signo de grandes campeones.

SAGITARIO

Tanto física como psicológicamente este sería uno de los signos más idóneos para los deportes, ya que, por un lado, suele estar dotado de una constitución atlética y con unas piernas muy poderosas, y, por otro lado, estos nativos son la personificación del espíritu deportivo por lo que poseen excelentes cualidades de nobleza, compañerismo y están mentalizados de que debe ganar el mejor. Son ideales para deportes como el atletismo, futbol o ciclismo, donde las piernas tienen un papel principal. Los Sagitario aman el deporte al aire libre.

CAPRICORNIO

Tras su imagen modesta e introvertida, estas personas tienen una gran ambición y necesidad de reconocimiento, por ello siempre están dispuestos a hacer los mayores sacrificios para llegar a lo más alto, a entrenar y sacrificarse más duro y durante más tiempo que nadie. Sobresale en aquellos deportes que requieren el mayor sacrificio y la mayor superación. Tienen una voluntad de hierro y una naturaleza espartana y son los que más sufren hasta que logran la victoria. El triunfo o reconocimiento suelen ser tardíos.

ACUARIO

Estas personas destacan mayormente por sus cualidades intelectuales y hasta incluso espirituales, y de este modo compensan su inferioridad en lo físico. Esta es la teoría, y en muchos casos la experiencia nos dice que es real, pero también, en otros muchos casos, veremos nativos de este signo entre los deportistas de élite, de físico atlético y temperamento colérico. Aunque sí es cierto que una vez pasada la juventud, los Acuario suelen tener una rápida decadencia de carácter físico. Son excelentes compañeros y rivales.

PISCIS

En teoría, este es el signo más espiritual de todos y no suele ser frecuente encontrar a sus nativos entre los grandes campeones deportivos, lo cual no significa que no suceda nunca. Por otro lado, a Piscis suele faltarles la agresividad, fiereza y espíritu “asesino” que suele ser habitual entre los deportistas de élite. Sin embargo, son los primeros en otras cualidades como el compañerismo, la deportividad y el respeto a las reglas. Finalmente, son ideales para deportes relacionados con el agua, como la natación o la vela.