Jorge Cadaval, de Los Morancos, habla en 'MasterChef Celebrity' de las muertes que han marcado su vida

MasterChef Celebrity 8 ya se ha estrenado con claros protagonistas. Los Morancos han sido unos de ellos, indudablemente, no solo por su humor y desparpajo, sino por sus habilidades culinarias. Pero también por sus momentos sinceros y emotivos, pues han hablado de las pérdidas familiares que los han marcado.

Jorge Cadaval, el mayor del dúo cómico, se abrió con Pepe Rodríguez durante el cocinado, pues su hermano, César, se acercó para defenderle y el juez le preguntó si querían ser separados.

"No, no, no. Me encanta, llevo toda la vida al lado de él", respondió Jorge. "Se me han ido dos (hermanos), uno por cáncer y otro por infarto, pero como si estuvieran aquí todo el día", explicó.

Lo cierto es que varias muertes en poco tiempo marcaron la vida de la familia Cadaval. Ellos son seis hermanos: Juan, el mayor, Diego, Carlos, Jorge, César y Maite, la pequeña. Pero dos de ellos han fallecido en la última década.

Diego, nacido en 1956 y representante de Los Morancos durante años, falleció en 2011 de cáncer a los 54 años de cáncer; mientras que Carlos, nacido en 1959, murió en 2017 de un ataque al corazón. Y, entre medias, también tuvieron que enfrentarse al fallecimiento de su madre en 2015.

Esto pasó factura a la familia, que los tienen muy presentes a todos ellos. Por este motivo, Jorge Cadaval, que ganó la primera prueba, quiso dedicársela a su hermano Diego y usar el dinero para donárselo a la Asociación contra el Cáncer de Sevilla: "Yo tengo un hermano que pasó por esa enfermedad y no tuvo tiempo. Pero que sepa la gente que, hoy en día, el 70% de la población, sale del cáncer".

Tras la prueba de exteriores, el aspirante volvió a hablar de las terribles pérdidas que ha tenido que vivir. "Mis hermanos para mí son una base tremenda. En muy pocos años ha muerto un hermano, mi madre y otro hermano. Entonces ha sido como un palo gordo que tienes que adaptar porque no es nada sencillito", confesó.