Violeta Mangriñán se sincera sobre las dificultades que atraviesa en su segundo embarazo: "Pensaba que me caía redonda"

Violeta Mangriñán está atravesando un momento difícil. Y es que la influencer se siente extremadamente cansada, por lo que ha tenido que cancelar todos sus compromisos profesionales. Según ha contado a sus seguidores, los efectos de su segundo embarazo le están impidiendo hacer vida normal.

"El embarazo me está resultando mucho más duro que el de Gala y eso que en comparación de muchos no puedo quejarme de nada", ha contado la valenciana.

Mangriñán asegura que vive una etapa "desesperante y frustrante", ya que, pese a la ilusión que le produce ser madre de nuevo, tiene que lidiar con la imposibilidad de cumplir con su rutina. Afirma que es una persona "muy activa" y que esto está afectando a su ánimo.

"No recuerdo una bajona como la que me ha dado. No podía ni levantarme del sofá. Entre las agujetas de las piernas y la sensación de desmayo que he sentido de repente pensaba que me caía redonda al suelo", ha confesado.

"No sé si será un bajón de tensión, de azúcar... pero ha sido horrible, me siento verdaderamente mal", ha añadido la influencer, quien hizo oficial este verano que iba a ser madre de nuevo junto a su pareja, Fabio Colloricchio.