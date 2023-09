Alerta por la entrada en España de aceitunas procedentes de Marruecos con altos niveles de pesticidas

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) ha emitido una alerta sobre la venta en España de unas aceitunas procedentes de Marruecos que contienen elevados niveles de un pesticida no autorizado en la UE.

De acuerdo con el comunicado emitido por el RASFF, el 18 de agosto se llevó a cabo un control fronterizo en este envío de aceitunas importadas de Marruecos y se liberó para su distribución. Sin embargo, los resultados de una analítica realizada a este producto de aceitunas barbacoa revelaron la presencia de un pesticida en proporciones superiores a las permitidas.

Cuáles son los límites

En concreto, se trata del pesticida clorpirifos. Los niveles detectados fueron de 0,067 mg/kg-ppm, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está fijado en 0.01 mg/kg – ppm. Por tanto, ha sido calificado como riesgo grave por parte de las autoridades europeas.

No hay información disponible sobre si ha afectado a alguna persona o síntomas asociados. Asimismo, no se han publicado más detalles sobre las características de estas aceitunas, como la marca.

Riesgos de este pesticida

La Comisión Europea prohibió el uso y la comercialización de pesticidas con clorpirifos y Metil-clorpirifos. "La Comisión consultó a los laboratorios de referencia de la Unión Europea sobre la necesidad de adaptar determinados límites de determinación para estas dos sustancias".

Dichos laboratorios llegaron a la conclusión de que "el desarrollo técnico permite fijar en 0,01 mg/kg los límites de determinación del clorpirifós y del clorpirifosmetilo en todos los productos", detalla la Comisión Europea en el Reglamento (UE) 2020/1085.

El clorpirifos es un insecticida organofosforado de amplio uso en las viviendas y en la agricultura. Como explican desde la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de EEUU, se ha utilizado en la agricultura para controlar las plagas en los cultivos, sobre todo de frutas cítricas.

Efectos en la salud de este pesticida

¿Y cuáles son sus efectos en la salud? "Es un pesticida organofosforado conocido por sus efectos dañinos sobre el sistema nervioso humano", detallan en Pesticide Action Network. Este insecticida bloquea una enzima "que nuestro cerebro necesita para controlar la acetilcolina, uno de los muchos neurotransmisores que median la comunicación entre las células nerviosas".

Los efectos plantean riesgos que son elevados, especialmente en los niños, ya que puede afectar a su desarrollo neurológico. A corto plazo, una exposición a dosis bajas puede provocar "dolores de cabeza, agitación, incapacidad para concentrarse, debilidad, cansancio, náuseas, diarrea y visión borrosa". En cambio, "dosis más altas pueden provocar parálisis respiratoria y la muerte".

A largo plazo, su exposición puede provocar graves problemas, como efectos adversos sobre el desarrollo neurológico, efectos durante el embarazo, alteraciones endocrinas o tumores.