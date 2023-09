'MasterChef Celebrity' saca partido de la polémica con Patricia Conde y empieza su nueva edición riéndose de sus acusaciones

MasterChef Celebrity ha regresado a la televisión. Este jueves se estrenó su octava edición con nuevos famosos dispuestos a repetir el logro de Lorena Castell en la anterior temporada. Pero parece que el programa no solo tiene presente a la antigua ganadora, sino también a la aspirante que más llamó la atención: Patricia Conde, concursante que acusó al formato de manipular los cocinados.

Tras su sonada y extraña actitud en la final de MasterChef Celebrity 7, la actriz se sinceró en sus redes sociales con una publicación que editó varias veces en las que denunciaba ciertas irregularidades en el talent.

"Es televisión, no es real", "En mi vida nunca me he drogado (...) Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho" y "Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo" son algunas de las quejas que lanzó.

Esto provocó una respuesta inmediata de la productora, que la señaló por, supuestamente, hacer trampas y ella prefería mantenerse al margen de esta gran polémica generada. Ya ha pasado casi un año de aquello y, de hecho, la humorista ha vuelto a RTVE como parte del nuevo programa de José Mota. Pero ahora, el propio concurso ha recordado este caso.

¡Cada vez más cerca! Qué ganas de disfrutar de #MCCelebrity 8, una edición llena de cocina 🍽️ y momentazos 😂✨. Nos vemos #muypronto en @La1_tve https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/054uCsAC8V — MasterChef (@MasterChef_es) August 21, 2023

MasterChef Celebrity 8 comenzó su primera entrega con un "gabinete de quejas" que los jueces -Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz- abrieron tras las críticas recibidas, y comenzaron leyendo todas y cada una de estas acusaciones que le profirió Patricia Conde.

"Tiene narices la cosa. El año pasado le montamos a los celebrities un campamento y, ¿para qué ha servido? Para nada", comenzó diciendo Rodríguez, entre risas. "Os voy a contar una que es que te vas a reír: que les apagamos el horno a propósito".

"Esa es muy buena, pero yo tengo más", contestó Jordi Cruz. "Mira, aquí hay una de que le tenemos que facilitar terapia psicológica". "¿Pero a ellos o a nosotros?", preguntó el manchego, volviéndose a reír a carcajadas. "Otra tontería", siguió el catalán.

"Calla, que aquí tengo una que es muy buena: alega que no sé quién se había tomado no sé qué en la prueba de no sé dónde. Escandaloso", continuó Cruz. "Sí, muy natural, muy normal", opinó Samantha Vallejo-Nágera.

"Aquí hay una que dice que nos importa más el show que la cocina. Pero si somos cocineros", volvió a leer Jordi Cruz. "Es que es la monda", reaccionó Pepe Rodríguez.

Después de leer todas estas 'quejas', que hacían referencia a las acusaciones de Patricia Conde, comenzaron a entrar los aspirantes, empezando por Jesulín de Ubrique.