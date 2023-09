Tamara Falcó, sorprendida al saber qué es lo que más le gusta de 'El hormiguero' a Isabel Preysler: "No sé si es la madre del año"

Tras el final de las vacaciones, todos los programas vuelven, y también sus distintos colaboradores. Así sucede con El hormiguero, que, aunque regresó el lunes, no fue hasta este jueves cuando la tertulia volvió con Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó, la cual habló de su enlace matrimonial.

Este retorno estuvo marcado por la llamada 'boda del año', pues la marquesa de Griñón habló de algunos detalles de su celebración. Y los presentes, que estaban invitados, también dieron su opinión.

Ese fue el caso de Juan del Val, que habló de lo larga que le pareció la misa, algo con lo que la novia no coincidía. Pero lo que no sabía la ganadora de MasterChef Celebrity era que el escritor tuvo una conversación Isabel Preysler.

"Yo tenía ganas de conocer a tu madre. Es una señora fascinante y me dijo una cosa que la reproduzco tal cual", comenzó contándole. "Me dijo: 'Me encantas en la tertulia'. Supongo que sería por cumplir. Le di las gracias y me dijo: 'Sobre todo cuando discutes con Tamara'".

En ese momento, Tamara Falcó abrió la boca muy sorprendida al enterarse de que lo que más le gustaba del programa en el que trabaja es cuando discute con su compañero. "¿Ah sí?", preguntó. "Te lo juro, qué maravilla de señora", contestó el guionista.

"No sé si va a ganar el premio de madre del año", reaccionó la marquesa, entre risas. "Bueno, discutir bien. Tú y yo siempre discutimos bien", matizó Del Val. "Claro, es con cariño. Es verdad que muchas de las cosas que dices en 'El polémico' le encantan y está súper de acuerdo", añadió ella.