Boris Izaguirre, en 'El Intermedio': "Siempre he sido un culo inquieto, nunca mejor dicho"

Wyoming recibió este jueves en El Intermedio una visita, la de Adela González y Boris Izaguirre, que le presentaron al madrileño su nuevo programa, Más Vale Sábado, la edición de fin de semana de más vale tarde.

Tras comentar los temas que abordarán, colaboradores y otras curiosidades del programa, el venezolano comentó: "Es verdad que he dado muchas vueltas en la vida".

Adela González y Boris Izaguirre, en la presentación de 'Más Vale Sabado', en el FesTVal. ATRESMEDIA

"He estado en muchos sitios porque soy muy intranquilo, siempre he sido un culo inquieto, nunca mejor dicho...", bromeó el presentador. Wyoming señaló que "Me parece injusto que te echen de tantas veces de los sitios".

Izaguirre le dio la razón al presentador y le comentó que "lo increíble es que siempre hay un sitio que me recoge. Soy como Oliver Twist, mi figura desde niño".

"Es un chico huérfano, que tiene problemas con la comida y luego resulta que es hijo de unos millonarios, esa es la historia de mi vida", aseguró el venezolano, a lo que Wyoming le contestó: "A ver si vas a ser hijo mío...".