Estas son las mejores razas de perro para personas independientes

Entre las diferentes razas de perro que conviven con nosotros, hay multitud de diferencias y no solo en cuanto al físico se refiere, también en comportamientos y carácter. De hecho, hay perros que, lejos de ser los típicos peludos que adoran estar a nuestro lado, disfrutan más de su propio espacio e independencia.

Este tipo de perros, por su carácter, se convierten en los perfectos compañeros para personas independientes, ya que no les gustan tanto que estemos encima suya dándoles mimos, como sí que ocurre con otras razas (aunque, por supuesto, siempre hay excepciones).

Cuando hablamos de perros con un carácter independiente no debemos confundirlo con animales que no quieran pasar tiempo de calidad a nuestro lado o que no sean cariñosos, nos referimos a peludos que disfrutan también del tiempo a solas y que tienden a no sufrir ansiedad por separación o nervios si no estamos junto a ellos.

Aunque cada perro es único y tiene su propia personalidad (donde la educación y el proceso de sociabilización son factores determinantes en cómo llevará las relaciones con las personas), sí es cierto que hay razas más independientes y reservadas que otras, como por ejemplo el Shar pei, el Chow chow, el Pekinés y el Lhasa apso.

Cuatro razas de perros independientes

EL Shar pei es una raza de perro famosa por las arrugas que forma su piel por todo su cuerpo. Se trata de uno de los canes más independientes que podemos encontrar en el mundo canino, por lo que puede ser un compañero perfecto para personas independientes, aunque no debemos olvidar que mantenerlo sano requiere de mucha dedicación, ya que debemos revisar los pliegues de su piel a menudo, para mantenerlo limpie y evitar infecciones o enfermedades.

Otra raza que tiene fama de tener un carácter independiente es el Chow chow. Este perro históricamente utilizado como guardián disfruta del tiempo en solitario, aunque no debemos olvidarnos de proporcionarle la educación adecuada, para la cual tendremos que invertir tiempo con él.

Un perro de raza Shar pei, disfrutando de un día de campo. PIXABAY

En cuanto al Pekinés, además de ser una raza de perro muy independiente, también cuenta con un carácter fiel y valiente. Además, es un perro que se adapta muy bien a cualquier circunstancia, aunque esto no nos exime de tener que proporcionarle una educación adecuada y los cuidados necesarios, entre los que destaca el cepillado diario.

Por último, otra raza perfecta para personas independientes es el Lhasa apso que, a pesar de ser de tamaño pequeño también es muy valiente y leal. No obstante, es un perro que necesitará su propio espacio, además de paseos que cubran su energía (ya que son animales muy activos) y un cepillado también regular para mantener su pelaje en buen estado.