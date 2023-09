Día Mundial de Prevención del Suicidio: claves, medidas de apoyo y concienciación

El suicidio, con 4097 muertes solo en 2022, se ha convertido en una lacra social para la que no hay un plan nacional de prevención. Profesionales del tema piden mejorar las medidas de apoyo y concienciación para acabar con lo que supone una decena de fallecimientos al día (según los datos oficiales). Según el psicólogo clínico y experto en suicidios, Javier Jiménez Pietropaolo, el mayor problema en materia de prevención es la tardanza en la atención psicoterapéutica. "Las comunidades autónomas tienen delegadas las competencias en materia sanitaria. Cuando una persona se intenta suicidar le suelen dar el alta en seguida, algunos no se quedan ni una noche", comenta el doctor, que hace hincapié en que no existe un seguimiento para estas personas. "Si no van a la revisión ni se les pregunta".

Jiménez Pietropaolo conoce de primera mano todo lo que rodea a las personas que se quitan la vida -o lo intentan-, a sus familiares y a los procesos que esto conlleva. Miembro de la 'brigada antisuicidios' de la Policía Nacional, es presidente honorario de la Asociación RedAIPIS-FAeDS y creador y miembro del Grupo de Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención.

"Cuando los casos de intento son graves, suelen ingresar a los pacientes en Psiquiatría. La gente sale de ahí traumatizada", asevera el profesional, que no duda en poner de manifiesto las vivencias que le han contado sus pacientes: "Te privan totalmente de la libertad, te quitan todo para que no te hagas daño... en la mayoría de casos se recetan psicofármacos pero eso no quita el sufrimiento", relata. "Para colmo, junta a gente completamente consciente con personas psicóticas".

El facultativo habla de que la primera cita tras pasar por el hospital puede tardar entre 3 y 6 meses, y que desde la pandemia de coronavirus las visitas duran una media hora. Algo que supone uno de las mayores trabas en la prevención del suicidio.

Por otro lado, Jiménez Pietropaolo da algunas claves para todos aquellos familiares que vean algo raro o tengan sospechas de que un ser querido se va a quitar la vida. "Si alguien te dice que no quiere vivir, que estarías mejor sin él... o expresiones de este tipo, no se debe contestar que no tiene que pensar eso o que te mataría del disgusto", desgrana. Según el doctor, este tipo de contestaciones "harán que no vuelva a decir nada tras abrirse y la próxima vez no dirá nada y se suicidará".

EL PERFIL DEL FAMILIAR ​Según Jiménez Pietropaolo, los familiares que acuden a él tras vivir el suicidio de un ser querido suele dividirse en tres grupos: - Personas que han perdido a su pareja, con una diferencia de 3 mujeres por un hombre.



- Personas que han perdido a un hijo. El psicólogo ha llegado a conocer casos de suicidios en niños de 7 y 9 años.



- Personas que han perdido a su padre o a su madre. En palabras el experto, "los hijos suelen tener ese sentimiento egoísta de pensar que si se han quitado la vida es porque no les querían".

El estigma y los datos

En cuanto a las razones por las que las personas se quitan la vida, según Jiménez Pietropaolo "nunca se saben", pero sí suele haber detonantes. En la mayoría de casos, rupturas de pareja. "Suele haber un patrón de conducta. Las personas que se suicidan lo verbalizan antes de hacerlo. Además, tienen un pensamiento distorsionado de la realidad presente y del futuro. Suelen pensar que son una carga para la familia y que si se quitan de en medio les librarán de ella, estarán mejor. No se dan cuenta de que la verdadera carga para sus familiares, en este caso emocional, comienzan cuando se quitan la vida". Además, el psicólogo apunta a que las personas que tienen ideas suicidas cuentan con "una autoestima bajísima".

Por otro lado, en palabras de Jiménez Pietropaolo, "los datos oficiales ofrecidos cada año por el INE no son los datos reales". Según el experto, muchos fallecimientos por suicidio se consideran accidentales en el momento en que se descarta que sea un homicidio. Algo que hace prevalecer el estigma. "Ahogados y precipitados, sobre ingesta de fármacos, accidentes de tráficos... muchas de estas muertes han sido suicidios", afirma.