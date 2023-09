Nicky Romero, el DJ neerlandés que triunfa en todo el mundo

Nick Rotteveel, más conocido como Nicky Romero, es un DJ y productor neerlandés de música house que triunfa alrededor de todo el mundo, tanto sobre el escenario como con su sello discográfico Protocol Recordings.

Su éxito arrollador le ha permitido colaborar con de DJs de la altura de Tiësto, Fedde le Grand, Sander van Doorn, David Guetta, Calvin Harris, Armand van Helden, Avicii y Hardwell.

Y es que Nicky Romero ha conseguido convertirse en uno de los DJs más representativos del mundo con la música house, posicionándose en las listas de los mejores productores de dicho género.

Nicky Romero es muy conocido por sus sencillos 'Toulouse', 'Iron', 'Metropolis', 'I Could Be the One' y 'Like Home', entre otros. Éxitos que le han permitido ocupar actualmente la posición 26 del Top100 DJ de la DJ Mag.

Los orígenes en la música de Nicky Romero

El DJ comenzó en la música a los seis años, cuando empezó a tocar el tambor en una comparsa, y más tarde continuó en un gran grupo con eventos callejeros.

Con 12 años tuvo su primera batería, y sus habilidades crecieron. Así hasta que acabó la escuela y comenzó a producir música, llegando a crear su primer sello: 'Once Records'. Con los éxitos que lanzó consiguió colaboraciones, como con el famoso DJ y productor neerlandés.

Tras éxitos como 'Get on the Floor', 'When Love Takes Over' y 'My Friend' logró el reconocimiento de la escena electrónica, ubicándose en el cuarto puesto en la tabla general Beatport Top Descargas 100 y en las primeras posiciones del portal neerlandés Dance–Tunes.

Dos años después, Nicky Romero recibió el premio DJ Mag 'Highest New Entry' en la encuesta de los 100 mejores DJs, siendo uno de los nuevos puntajes más altos de la historia junto con Skrillex y Dash Berlin.

Con su sello Protocol Recordings comenzó en 2012 a trabajar con David Guetta, Avicii, banda estadounidense Krewella, Britney Spears, Nervo, Calvin Harris y Anouk Teeuwe, entre muchos otros hasta la actualidad.

Por otro lado, Nicky Romero se volvió viral con 'Tolouse', y todo este recorrido musical le ha llevado a ser un DJ muy codiciado en festivales como Ultra Music Festival, Tomorrowland y EDC Las Vegas, entre otros.

Con su sello discográfico Protocol Recordings, el DJ ha ido recopilando altos puestos en listas en su propio país, Países Bajos, pero también en Reino Unido, Francia y Suecia.