Alejandra Rubio ha vuelto a Así es la vida dos días después del fallecimiento de su abuela, María Teresa Campos. La nieta de la comunicadora ha hablado de estos días tan complicados para ella y su familia.

En cuanto al fallecimiento de su abuela, la colaboradora ha puesto el foco a cómo va a afectar a la familia: "Mi madre y mi tía lo están pasando bastante mal. Yo he estado detrás de mi madre para que comiera y se sentara un poco, porque han estado días sin dormir".

"Están siendo días complicados y a ver si llega ya un momento en el que puedan descansar las dos", ha explicado. "Lo peor de todo es cuando empecemos a ver ese vacío que ha dejado, de no verla cada día. Va a ser muy difícil".

Por su parte, Sandra Barneda ha insistido en que la colaboradora ha decidido ir al programa de forma voluntaria. "Quería volver cuanto antes porque la vida sigue", ha justificado.

"Mi madre no me ha dicho nada, y mi padre me ha insistido en que volviera a trabajar, porque me viene bien", ha contado. La muerte de María Jiménez, una persona muy cercana a María Teresa, también ha abrumado a Alejandra Rubio

En cuanto al mayor aprendizaje que se lleva como nieta, ha contado: "Me llevo un montón de cosas, pero sobre todo nos unió el tema de la moda". "Todo su equipo comparte que tenía mucho carácter, y es la verdad", ha bromeado.

Por otro lado, Alejandra Rubio ha aprovechado el programa de Telecinco para darle las gracias a todas las personas que se han pasado para "dar su apoyo y su cariño". "He alucinado", ha expresado.

El programa ha emitido un vídeo recopilatorio de imágenes de nieta y abuela juntas, lo que ha provocado las lágrimas de la colaboradora. "Me quedo con que he pasado mucho tiempo con ella y me he podido despedir", ha expresado.