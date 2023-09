Torito confiesa que tuvo una relación con una colaboradora de 'Zapeando': "Ha preescrito"

Torito ha vuelto a sorprender al plató de Zapeando este jueves, pero esta vez lo ha hecho con una anécdota íntima que influía directamente al programa de La Sexta.

Y es que el colaborador ha entrado en plató destacando los compañeros tan guapos que tenía, algo que le ha hecho recordar una vivencia que ha querido compartir a medias.

"No lo he contado nunca, pero yo tuve una relación con una colaboradora de este programa", ha lanzado Torito para sorpresa de toda la mesa de Zapeando. "Y hasta aquí puedo leer", ha matizado el colaborador, entre risas.

"No puedo decir el nombre porque ella no lo ha hablado nunca, ni tampoco lo voy a hacer yo", ha insistido. Esta información no ha sido suficiente para el resto de colaboradores, que han intentado sacarle más información.

Al tipo de relación que tuvieron, Torito ha contestado en clave de humor: "No jugamos con los Playmobil". Por esta línea, el reportero ha explicado: "Yo hacía happy hours con mujeres".

El colaborador ha continuado jugando con la intriga dando un detalle íntimo: "Me va a matar... No sé por qué, pero a la colaboradora le gustaba hacer el amor escuchando el Telenoticias, y en esa época no había TDT ni estaba el 24 horas, así que lo hacíamos a las 15:00 horas o a las 21:00 horas, y a las 20:30 horas estaba nervioso".

Cuando Dani Mateo ha preguntado por la zona de donde es la implicada, Torito ha lanzado: "Pasó en Barcelona". "Este cuerpo no ha pasado hambre", ha dejado claro el colaborador, sin soltar finalmente el nombre de la colaboradora.