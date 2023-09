La repetición electoral

El mes de agosto no aclaró el futuro político de España y mucho me temo que el de septiembre tampoco lo haga. El de 2023 va a ser un otoño de incertidumbres. Hoy en día, el candidato del PP trata de mantener el ánimo de la tropa al menos hasta su investidura, que todos saben, y ellos también, que no va a prosperar. Núñez Feijóo no tenía otra opción que reivindicar su condición de candidato más votado e intentar lo imposible; de no hacerlo, en un partido tan cainita como el suyo, no tardarían en avanzar los calentadores de sillas.

No acierta en cambio al insistir tanto en su derecho a gobernar por ser los más votados porque el sistema es proporcional y representativo no mayoritario, y la elección de la Mesa del Congreso ya les dejó en evidencia. Feijóo ha de afianzar su liderazgo ante una posible repetición electoral, el mejor de sus escenarios dada la imposibilidad manifiesta de conseguir los cuatro escaños que le faltan para salir investido. Aunque en Génova digan que sería una pena volver a las urnas, en su fuero interno es lo que desean por entenderlo como una nueva oportunidad de alcanzar esos escaños que les restan para gobernar.

En el PP son conscientes de que la única posibilidad de superar a la llamada mayoría progresista es el hundimiento de Vox y, en consecuencia, su invocación al voto útil en esa hipotética repetición electoral estaría más que fundamentada. Los de Abascal les impiden adentrarse en el espacio de centro sin miedo a perder votos por la derecha extrema además de imposibilitarles cualquier entendimiento con el nacionalismo moderado. Ello no obsta para que en la investidura vuelvan a necesitarlos para evitar quedarse con los 139 escaños pelados de la elección de la Mesa del Congreso. Por eso la dirección del PP instó al presidente de Murcia a dar entrada en el Gobierno regional a los de Abascal cuando López Miras estaba dispuesto a repetir elecciones en su comunidad con tal de no verlos en su ejecutivo.

Al PSOE no le vino mal que Felipe VI designara primero a Feijóo para la investidura. Sánchez prefiere que se escenifique el fracaso del candidato popular y ganar tiempo para negociar su propia investidura, que no será nada fácil. Aunque son muchos grupos a exigir, los socialistas saben que a ninguno de sus potenciales socios le conviene volver a elecciones. La clave sigue estando en los siete escaños de Junts. Tal y como explicitó Carles Puigdemont el pasado martes, sus exigencias no parecen asumibles ni siquiera para un presidente en funciones que sí está dispuesto a buscar una fórmula de alivio para los imputados en el procés. Llevarán la negociación al límite, aunque cuando pase la Diada del 11 de septiembre y el aniversario del 1 de octubre podrían bajar el tono de sus demandas.

A Puigdemont lo que le importa es arreglar lo suyo aun sabiendo que cualquier acuerdo con Sánchez le equipararía a ERC, a la que tanto criticó por lo mismo, y lo enfrentaría a la ANC, quien, sin aval democrático alguno, se erige en custodia de las esencias soberanistas apostando por la confrontación. Por contra, de forzar el bloqueo, Junts se arriesga a que la repetición electoral le cueste otro puñado de votos y Puigdemont vuelva al ostracismo tras despreciar una aritmética parlamentaria privilegiada. De ocurrir así, Sánchez concurriría a los nuevos comicios negando el mantra de la derecha de sus tragaderas con los independentistas con tal de seguir en el poder y reprochando al nacionalismo que él tendió la mano y el prófugo le quiso coger el brazo. Feijóo no es el único que tiene un plan B para una repetición electoral.